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多事之秋 特別股可為資產避風港

2019-06-05 08:31經濟日報 記者王皓正╱即時報導

美股狂歡，市場看好若美國經濟因關稅而走緩，Fed會考慮降息。路透
美股狂歡，市場看好若美國經濟因關稅而走緩，Fed會考慮降息。路透
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標普美國特別股指數今年以來上漲約8.2%，該指數除了具有股息相對高的特性外，波動程度也相對股票指數低。富邦美國特別股ETF經理人簡伯容表示，近期全球主要股市受到中美貿易談判的影響，出現波動放大的狀況，而標普美國特別股全收益指數最近20日年化波動率僅約5%，大幅低於股市波動，站在降低投資組合波動的角度，建議投資人可將富邦美國特別股ETF作為目前市場不確定性中較佳的資產避風港。

以去年第四季股市高波動時期為例，美國標普500指數年化波動率超過30%，同時期的標普美國特別股指數，波動僅約10%。5月全球市場因貿易戰崩跌時，特別股商品表現相對持穩，目前標普美國特別股指數價格水準大幅低於5年平均值的797.79，評價面具吸引力。

簡伯容建議投資人可轉向此類波動相對穩定、且有配息的投資工具，在趨勢不穩定時，做好資產保護。

特別股屬於混合型證券，在證券分類上介於股票與債券之間。既屬於股票，但又具備債券特性。其股票的特性，在於報酬率與高收益債相近，加上擁有配息、面額贖回保護，以及優先於普通股的受償順序，當個股面臨利空訊息時，特別股股價波動相對小，甚至無懼利空。

且其價格指數則係反映特別股之股價變動，需再加計每年每季的股息收入，而隨著時間拉長，股息收入將主導投資總報酬。

至於債券的特性方面，其表現與美國公債殖利率呈反向相關，尤其美國10年期公債利率上周創下2.2%的今年以來低點，有利於特別股指數一路走高至將近770。

簡伯容認為，未來若市場預期中美貿易戰每況愈下，或是市場有其他風險因子發酵，進而大幅將資金轉流入債市，造成債券價格走高而公債殖利率走跌，更有利特別股價格進一步攀升。

另外，市場對於今年聯準會升息機率預期大幅降低，甚至傳出降息討論，使債券型商品利率風險大幅消弭，下檔空間有限。

富邦投信在2017年即看準特別股的利基，推出亞洲第一檔特別股ETF—富邦美國特別股ETF，其追蹤指數就是極具代表性的標普美國特別股指數（S&P U.S. Preferred Stock Index），該指數以美國掛牌的特別股組成，除了投資在美國，還具備低波動、信用風險低且股息率相對高等優點。

透過ETF方式投資，交易上也更加快速便利，除了可避免選股風險外，投資人可以在台灣用新台幣投資，買美國特別股不需有外幣帳戶，可花小錢輕鬆提升投資組合多元性，且相對共同基金交易成本低且便利。

特別股本身發行量就少於普通股，具有物以稀為貴的特質，目前全世界特別股基金幾乎都是主動型基金。

全世界以特別股為連結標的之ETF更少，僅10餘檔，由於發行前亞洲並無前例可循，因此富邦投信對於特別股投資組合管理與研究上，也花費更多的精神及研究資源，富邦美國特別股ETF更於今年3月獲得2019 SMART智富台灣基金獎肯定，勇奪創新類ETF大獎，實屬不易。

富邦投信ETF標普
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