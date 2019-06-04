金管會要求陸資龍峰持股限期出清 大同股價跌破20元

2019-06-04 19:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



金管會要求陸資龍峰持股大同限期出清，4日大同股價跌破20元，收在19.75元，下跌1.75元，跌幅達8.1%。

陸資「大同條款」上路，金管會發布陸資違規投資台股裁罰基準，從6月1日起生效，將依投資金額按比率處罰鍰，最高2,500萬元。

金管會下達陸資龍峰必須在7月中旬之前，悉數出清手中18.01%大同股票且不具股東權，無法參與大同股東會投票；今日大同股價開低後盤中一路向下重挫，20元關卡失守，盤中股價一度跌至19.25元，也創下2017年12月以來新低。

創業逾百年的老字號企業的大同，近年來遭逢內憂外患，6月17日將舉行股東常會，市場派提案新增三項討論事項，皆為解除獨立董事職務。外界預期，市場派希望藉此造成大同審計委員會無法運作，迫使大同召開股東臨時會補選獨董，藉此全面改選董事，讓經營權變天。

但少了龍峰持有大同股權助陣，市場派能否順利解任三席獨董，後續發展受到市場關注。據了解，目前公司派、市場派的股權均超過二成，預期大同股東會當日，兩派將以硬碰硬的表決方式進行。

內憂方面，大同集團旗下企業財報連環爆，導致大同去年出現高達332.93億元虧損，是成立百年來最慘。大同市場派代表暨三圓機構董事長王光祥日前曾表示，持股大同已有11%，不會退縮，會繼續買大同股票，爭取大同的經營權。

大同4日重訊公告子公司台北工業資金貸與綠能改善計畫及執行情形。大同直間接持股台北工業達50.6%。

台北工業表示，針對綠能向本公司申請債務協商案，經董事會討論，綠能原提債務協商條件未被接受，已函文綠能，要求清償貸款及利息，將續依法執行法律催收程序，以維護公司權益。並已向向法院遞狀聲請支付命令，待支付命令裁定後，依法律規定執行處分擔保品。