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台股量縮 這兩檔高價傳產股強漲吸睛

2019-06-04 17:52經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股今(4)日收10,429.12點，下跌70.95點，成交量縮至887.17億元，權值股、電子股走弱，內需傳產股成為資金轉戰避風港，寶雅（5904）及儒鴻2檔高價傳產股的表現吸睛，分別收漲7.86%、 1.87%，外資同步呈現買超。

寶雅去年營收141億元，稅後純益17億元，每股純益17.5元，去年營收、獲利雙雙創下新高，日前股東會通過配息15.75元；寶雅今年將持續優化第五代店，且增設第六代店，去年展店201家，今年持續展店，力拚今年營運持續成長；首季增達204家，另外，預計9月開出寶家首家店；今年第1季稅後純益4.54億元，每股純益4.65元。

寶雅基本面看好，美系外資最新台股策略報告下修台股指數目標價至10,400點，建議轉進防禦型個股，首買點名10檔個股，寶雅列列其中，美系外資給予買進評等，目標價473元。

寶雅今日股價表現強勢，早盤以378元上漲開出，一度衝達407元，創2017年9月以來高價，終場收在404.5元，上漲29.5元，漲幅7.86%，成交量較昨日的30張爆增至352張；外資今日買超也擴大至130張，已連續4個交易日買超，投信買超40張，自營商賣超9張，三大法人合計買超167張。

儒鴻今年第1季歸屬母公司業主淨利9.93億元，年增1.04%，每股純益3.28元，創歷年同期新高；4月合併營收20.41億元，年減11.85%，月減8.01%，表現不如市場預期，主要是受越南國定假日調整放假，放假日增加所造成，法人則是下修儒鴻第2季營收預估，至於下半年，在接單增溫，及外包產能的貢獻下，營運暫不看淡。

儒鴻今日以399元平盤開出，一度拉升至407元，終場收406.5元，上漲7.5元，漲幅1.87%，成交793張；外資今日買超206張，終止連4賣，投信賣超46張，自營商賣超9張，合計三大法人買超151張。

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