下半年投資納債券 布局美股、新興亞洲股票基金

2019-06-04 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



今年以來各主要市場在波動中仍然呈現趨勢向上的格局，然而美中貿易紛爭你來我往，金融市場起伏加劇，其不確定性，持續扮演影響全球市場的主調。富蘭克林證券投顧分析，貿易爭端未解，下半年投資策略必要納入債券資產部位，以抵禦市場震盪頻率升溫，而美國經濟維持溫和成長，中國在內的新興國家，其評價面、經濟成長及企業獲利均具有優勢，適度布局美股及新興亞洲股票基金，有利資產組合穩中再求進。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克（Edward Perks）表示，2018年美中貿易持續延燒，打擊市場信心，特別是新興市場表現相對弱勢，但富蘭克林坦伯頓新興市場股票團隊觀察，過去一年（截至今年3月），美國企業整體營收有61%來自美國本土、中國高達93%由國內市場貢獻，顯示貿易衝突對實質經濟的影響可能有過度放大之虞，也意謂著新興市場中藏有許多被忽略的契機，富蘭克林坦伯頓新興市場股票團隊從中看到科技創新、企業體質改善、經濟成長、評價面優勢四大亮點，逆勢發掘新興市場潛力標的。

新興市場研發與創新領域急起直追，智慧財產權專利申請數在2005年之後就超過美、日等國，其中中國致力於經濟結構轉型，2018年的研發支出預估成長率就超過30%，遠高於其他成熟國家（北美僅7.8%）；而重視研發與創新也能顯著提升企業競爭能力和維持領先地位，以台灣晶圓代工龍頭台積電為例，持續投入資源研發，近年來製程已超越英特爾，技術領先優勢也帶動台積電股價大幅成長。

新興市場歷經2011至2015年間經濟成長放緩、企業獲利下滑的蟄伏，在2016年初至今，持續受惠商品價格回升與出口增加，企業獲利揚眉吐氣，而這段企業降槓桿期間，新興市場企業自由現金流量增加、淨負債權益比明顯下滑，財務體質已漸入佳境。

受美中貿易爭端影響，2018年新興市場表現疲弱，儘管今年第一季市場走揚，然而新興市場相較於美股，包括本益比、股價淨值比都呈現大幅折價，評價水準相對偏低；此外，近期美中貿易談判再生波瀾，中國A股出現一波修正，股價淨值比來到相對低點，綜合過去經驗，現階段中國評價面水準上檔機會大。

美中貿易的氛圍，讓投資人對股市悲觀而失去掌握回檔修正布局的時機，依IMF最新預估，新興市場2020年的GDP成長率將從2018年的4.5%上升至4.8%，同期間，美國則是由2.9%下滑至1.9%；MSCI新興市場明年的預估獲利年成長率13.9%，也高於標普500指數的11.2%，富蘭克林坦伯頓新興市場股票團隊認為，從經濟成長及企業獲利面來看，新興市場極具吸引力。