親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

韓粉四大天王嗆藍營初選 軍系反彈他首開槍示警

王丹：淹沒六四的真相，不會使歷史成為過去

下半年投資納債券 布局美股、新興亞洲股票基金

2019-06-04 17:50聯合報 記者張語羚╱即時報導

今年以來各主要市場在波動中仍然呈現趨勢向上的格局，然而美中貿易紛爭你來我往，金融市場起伏加劇，其不確定性，持續扮演影響全球市場的主調。富蘭克林證券投顧分析，貿易爭端未解，下半年投資策略必要納入債券資產部位，以抵禦市場震盪頻率升溫，而美國經濟維持溫和成長，中國在內的新興國家，其評價面、經濟成長及企業獲利均具有優勢，適度布局美股及新興亞洲股票基金，有利資產組合穩中再求進。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克（Edward Perks）表示，2018年美中貿易持續延燒，打擊市場信心，特別是新興市場表現相對弱勢，但富蘭克林坦伯頓新興市場股票團隊觀察，過去一年（截至今年3月），美國企業整體營收有61%來自美國本土、中國高達93%由國內市場貢獻，顯示貿易衝突對實質經濟的影響可能有過度放大之虞，也意謂著新興市場中藏有許多被忽略的契機，富蘭克林坦伯頓新興市場股票團隊從中看到科技創新、企業體質改善、經濟成長、評價面優勢四大亮點，逆勢發掘新興市場潛力標的。

新興市場研發與創新領域急起直追，智慧財產權專利申請數在2005年之後就超過美、日等國，其中中國致力於經濟結構轉型，2018年的研發支出預估成長率就超過30%，遠高於其他成熟國家（北美僅7.8%）；而重視研發與創新也能顯著提升企業競爭能力和維持領先地位，以台灣晶圓代工龍頭台積電為例，持續投入資源研發，近年來製程已超越英特爾，技術領先優勢也帶動台積電股價大幅成長。

新興市場歷經2011至2015年間經濟成長放緩、企業獲利下滑的蟄伏，在2016年初至今，持續受惠商品價格回升與出口增加，企業獲利揚眉吐氣，而這段企業降槓桿期間，新興市場企業自由現金流量增加、淨負債權益比明顯下滑，財務體質已漸入佳境。

受美中貿易爭端影響，2018年新興市場表現疲弱，儘管今年第一季市場走揚，然而新興市場相較於美股，包括本益比、股價淨值比都呈現大幅折價，評價水準相對偏低；此外，近期美中貿易談判再生波瀾，中國A股出現一波修正，股價淨值比來到相對低點，綜合過去經驗，現階段中國評價面水準上檔機會大。

美中貿易的氛圍，讓投資人對股市悲觀而失去掌握回檔修正布局的時機，依IMF最新預估，新興市場2020年的GDP成長率將從2018年的4.5%上升至4.8%，同期間，美國則是由2.9%下滑至1.9%；MSCI新興市場明年的預估獲利年成長率13.9%，也高於標普500指數的11.2%，富蘭克林坦伯頓新興市場股票團隊認為，從經濟成長及企業獲利面來看，新興市場極具吸引力。

股票的報酬來源主要來自評價、獲利成長、匯率與股利四項因子，對新興市場而言，獲利成長是最重要的因子，富蘭克林坦伯頓新興市場股票團隊專注發掘具備長期成長性的企業，鎖定具有可持續性獲利能力、健全企業模式與相對折價三大特性的投資標的。

富蘭克林坦伯頓新興市場區域型基金績效表現。圖／富蘭克林提供
富蘭克林坦伯頓新興市場區域型基金績效表現。圖／富蘭克林提供
分享
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克（Edward Perks）。記者...
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克（Edward Perks）。記者張語羚／攝影
分享

新興市場台積電美股
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

台股連續兩天低量 投顧：6月指數打底機率大

2019-06-04 16:31

三王齊挫台股收跌70.95點 三大法人賣超70.71億

2019-06-04 15:14

外資下修台股指數至10,400點 首選10檔買進股

2019-06-04 13:48

三巨頭領跌 台股下跌70點收10,429點失守月線

2019-06-04 13:47

郭台銘示警美中全面對抗 鴻海6月11日自辦法說

2019-06-04 10:37

IC設計 股價秀4塊肌

2019-06-04 14:34

台股尖牙供應鏈 停看聽

2019-06-04 14:34

蘋概3王挫 台股反彈休兵跌74點

2019-06-04 14:34

證交所股東會 6月14日舉行

2019-06-04 13:22

大同條款上路 虹冠電成為第一家經營權易主上市公司

2019-06-04 12:42

大立光5月營收看增 外資賣壓衝擊市值跌破5,000億

2019-06-04 12:37

美科技股重挫 台股蘋果三王承壓今日多在平盤下震盪

2019-06-04 12:17

公股銀200億元尚未上膛 操盤手因應貿易戰這樣做

2019-06-04 12:13

IC設計族群續熱 立積盤中漲逾3%

2019-06-04 12:04

看好兩大受惠題材 外資喊買聯發科目標價上看415元

2019-06-04 11:18

智邦帶量走升 早盤股價漲逾1%

2019-06-04 10:16

彩晶股東會明登場 早盤帶量走揚收復月線

2019-06-04 10:15

揚明光盤中股價漲近3% 挑戰季線99元關卡

2019-06-04 10:11

外資連買兩日 國泰金股價收復月線

2019-06-04 10:08

精測長線營運看好 盤中股價漲2.67%

2019-06-04 09:49

傳產水泥抗跌領漲 股價再創波段新高

2019-06-04 09:27

外資、自營商同步喊買 精誠股價漲破76元關卡

2019-06-04 09:24

美股跌多漲少 尖牙股領跌留意台系供應鍊

2019-06-04 09:00

持股暫不超過五成！美股漲跌互見 台股短線反彈宜減碼操作

2019-06-04 08:43

貿易戰未見緩和 台股守年線量縮整理

2019-06-04 08:37

貿易戰雜音不斷 美股資金失血 淨流出逾84億美元

2019-06-04 08:29

大摩下修台積、日月光目標價

2019-06-04 00:35

晶圓一哥 台積電賣中芯股票

2019-06-04 00:35

台積、鴻海 外資轉買

2019-06-04 00:31

蘋概股沒跌完「現在不適合抄底」 預期明年iPhone銷量減兩成

2019-06-03 23:59

就市論勢／IC設計、PCB可留意

2019-06-03 23:51

內需族群 迎選舉行情

2019-06-03 23:50

證交所辦業績發表 回響大

2019-06-03 23:50

內需傳產ETF 績效靚

2019-06-03 23:50

台股6月多空 要盯四大關鍵

2019-06-03 23:50

元大證夢想牆 回響熱烈

2019-06-03 23:50

代售公債 13日起可申購

2019-06-03 23:50

高殖利率股 買盤進駐

2019-06-03 23:50

電子股最壞情況是什麼？兩大外資算給你看

2019-06-03 20:03
看更多

熱門文章

電子股最壞情況是什麼？兩大外資算給你看

2019-06-03 20:03

大摩下修台積、日月光目標價

2019-06-04 00:35

外資下修台股指數至10,400點 首選10檔買進股

2019-06-04 13:48

蘋概股沒跌完「現在不適合抄底」 預期明年iPhone銷量減兩成

2019-06-03 23:59

郭台銘示警美中全面對抗 鴻海6月11日自辦法說

2019-06-04 10:37

華新科搶日單 奏效

2019-06-03 23:42

台積、鴻海 外資轉買

2019-06-04 00:31

高殖利率股 買盤進駐

2019-06-03 23:50

興富發首家商場 出擊

2019-06-03 23:46

TWS藍牙概念股 商機大

2019-06-03 23:53

晶圓一哥 台積電賣中芯股票

2019-06-04 00:35

吳佩奇：盤中留意VIX變化

2019-06-04 08:15

後張忠謀時代首場股東會 台積電股東最想知道這些事

2019-06-04 15:48

三巨頭領跌 台股下跌70點收10,429點失守月線

2019-06-04 13:47

貿易戰雜音不斷 美股資金失血 淨流出逾84億美元

2019-06-04 08:29

遠東新 砸3億收購美企

2019-06-03 23:47

光寶科 將100%擁有LOJ

2019-06-03 23:53

英飛凌收購賽普拉斯 外資正面看待旺宏

2019-06-04 13:21

持股暫不超過五成！美股漲跌互見 台股短線反彈宜減碼操作

2019-06-04 08:43

看好兩大受惠題材 外資喊買聯發科目標價上看415元

2019-06-04 11:18

中裕 5月營收跳增51%

2019-06-03 23:47

內需族群 迎選舉行情

2019-06-03 23:50

大同條款上路 虹冠電成為第一家經營權易主上市公司

2019-06-04 12:42

三王齊挫台股收跌70.95點 三大法人賣超70.71億

2019-06-04 15:14

樺漢 今年拚賺一股本

2019-06-03 23:44

緯穎趕出貨 避美墨戰火

2019-06-03 23:43

群聯攻高階儲存 利多

2019-06-03 23:52

台股6月多空 要盯四大關鍵

2019-06-03 23:50

精誠入股藍新 獲一席董事

2019-06-03 23:52

大客戶推5G晶片 雍智下半年營運看旺

2019-06-04 11:17

瑞昱、創意 四檔聚光

2019-06-03 23:55

傳產水泥抗跌領漲 股價再創波段新高

2019-06-04 09:27

台股量縮價跌 法人預期：反彈格局不變

2019-06-04 16:40

全民權證／台灣高鐵 押價平

2019-06-03 23:56

大飲免下市 露曙光

2019-06-03 23:46

晶睿衝刺AI 營運添動能

2019-06-03 23:42

買超僅一日行情？鴻海、台積電居外資賣超前三、四名

2019-06-04 17:18

最牛一輪／和鑫看旺 永豐8A帶勁

2019-06-03 23:55

合勤 攻商用無線基地台

2019-06-03 23:42

亞資升目標價至415元 聯發科淡定

2019-06-04 14:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top