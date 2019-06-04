南寶、鋐寶 6月5日起得融資融券

2019-06-04 17:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



「雙寶」南寶（4766）、鋐寶上市掛牌均滿六個月，證交所依規定公告自5日起，該兩檔有價證券得從事融資融券交易。

證交所表示，4日依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，確定南寶自107年11月28日上市迄今滿六個月，且符合前開標準規定；另外，鋐寶自107年11月28日上市至今也滿6個月，同樣符合規定，爰公告自5日起得為融資融券交易。