買超僅一日行情？鴻海、台積電居外資賣超前三、四名

2019-06-04 17:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台積電。 路透 分享 facebook 台股今（4）日收10,429.12點，下跌70.95點，外資終止連二買，再度轉為賣超，蘋概三王領跌，加重大盤跌勢，其中尤以鴻海（2317）、台積電今日分居外資賣超前三、四名個股，分別遭賣超12,060張、11,080張，昨日的買超成為一日行情。

台股今日開低後早盤一度翻紅，可惜蘋概三王台積電、大立光、鴻海齊挫，尾盤最低曾下探至10,421.81點，終場以10,429.12點作收，下跌70.95點，成交量887.17億元；三大法人賣超70.71億元，僅投信小買超0.68億元，外資則是再轉為賣超58.45，終止連2買。

鴻海今日開低走低，早盤以73.1元低盤開出，一度拉至平盤73.4元，可惜買盤無力再度下滑，終場收在今日最低的71.8元，下跌1.6元，跌幅2.17%，成交39,136張，外資雖在昨日終止連賣轉為買超，但今日再度賣超鴻海12,060張，居外資賣超第三名，投信賣超183張，自營商賣超688張，三大法人合計賣超12,931張。

台積電同樣也僅是外資一日買超行情，今日外資再轉為賣超11,080張，投信買超88張，自營商買超1,018張，合計三大法人賣超9.974張；台積電今日以237.5元下跌開出，一度拉升至238元平盤，終場收233元，下跌5元，跌幅2.1%。

股王大立光則仍未擺脫外資連賣的命運，今日遭外資賣超88張，統計已連續賣超10個交易日達1,137張，投信賣超1張，自營商賣超26張，合計三大法人賣超115張；股價今日收在3,665元，下跌70元，跌幅1.87%，成交545張，市值跌破5,000億元，下滑至4,914.76億元。