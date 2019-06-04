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台股量縮價跌 法人預期：反彈格局不變

2019-06-04 16:40經濟日報 記者周克威╱即時報導

美國傳出將啟動反壟斷調查，尖牙股四大巨頭股價重挫，導致美股出現開高走低，拖累那斯達克指數自5月初高點下跌逾10%，正式進入修正行情，因此，亞股今（4）日普遍面臨回檔壓力，台股受電子權值股賣壓、拉回再度測試年線支撐，終場指數下跌70點，收10,429點，成交量能不及900億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，那斯達克指數因傳出尖牙股恐遭反壟斷調查而重挫，指數跌破長短期均線支撐，維持空頭格局，但就美股整體表現觀察，5月修正最重的費半指數未再持續創低，顯示先行下跌的產業已先行止跌，因此後續只要費半指數不再持續重挫，預期短線其他族群陸續補跌後，美股將有望止跌回穩，並且出現反彈行情，因此，短線美股雖維持弱勢格局，但仍應避免恐慌，避免跟隨市場氛圍而殺低。

就技術面觀察，台股5日線上揚，形成下檔支撐，並且指數回到年線附近都出現強力買盤支撐，加上近日反彈時量能擴增、但下跌時成交量隨即縮減，顯示價量維持正向格局，因此反彈格局有望延續。

但目前盤勢最大壓抑因素來自弱勢美股，因此，後續等待費半指數能出現震盪向上的正向表現，美股破底危機將隨之解除，後續台股反彈力道將隨之增強，因此在美股轉強前，台股將維持大幅震盪整理的格局，操作上，應避免追高，等待震盪拉回時再逢低布局。

美股台股反壟斷
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