台股連續兩天低量 投顧：6月指數打底機率大

2019-06-04 16:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



台股示意圖。報系資料照 分享 facebook 台股連續兩天低量，4日成交量持續下探到不足新台幣900億元。台股人士指出，低量代表多空交戰雙方都已疲憊，未來仍要看貿易戰而定，預期台股仍是偏弱整理，留意12日線能否守穩。

美中貿易戰愈演愈烈，市場人士退場觀望。在過去五個交易日，除了5月31日月底成交量達1,200億元之外，其他四個交易日的成交量都不到千億元，4日更是價跌量縮，降到只有887億元，達到1月25日以來的新低量。加權指數4日收在10,429.12點，下跌70.95點。

群益金鼎證券分析，美國四大科技巨頭將遭遇美監管機構的反壟斷調查，加上市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）有降息空間，那斯達克（Nasdaq）指數走弱，不利台股科技走勢。台股短中期來說偏弱整理機率高，後續要留意12日線是否守穩。台積電5日召開股東會，也成為市場關注焦點。

台新投顧副總黃文清表示，台股量縮，不一定代表會止跌反彈，而是代表多空交戰雙方都已疲憊，因此暫時休兵。未來仍要等待美中貿易戰的狀況而定，外資買賣超是重要的觀察指標。短期來說，輪到小型與內需股表現。

永豐投顧指出，川習會 6 月底才舉行，貿易戰變數仍多，市場觀望心態濃，指數難以躍過上方月線及季線反壓 10,600點處。6月指數空間有限，但打底機率大。