後張忠謀時代首場股東會 台積電股東最想知道這些事

2019-06-04 15:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台積電（2330）股東會將登場，在創辦人張忠謀去年交棒後，董事長劉德音與總裁魏哲家今年將首度直接面對股東，說明去年以來的經營績效及對未來的規畫與展望，面對外資連續的賣超，股價急跌，股東們最想知道的有七件事，當然，最關心的還是股價，另外，華為風暴、美中貿易戰對策、下半年景氣、全年財測、公司的螺絲緊不緊、先進技術的進展等，不僅是股東關心，外資及法人也是高度關注。

台積電面對美中貿易戰持續延燒，加上美國祭出對華為封鎖禁令等不確定因素的影響，近期外資出具調降台積電財測、及下修目標價的報告，甚至傳出今年獲利恐將衰退的聲音，不過，還是有外資對台積電的先進製程技術領先有信心，維持買進評等。

但是5月外資在台股大幅賣超，權王台積電成為外資主力提款機，股價也從歷史高點的269元急跌，一度下滑至229.5元，短線跌幅逾14%，股價跌深，近日來則是站上5日線及半年線。

不過，今日則是再度下跌，投資人想問經營團隊的是，向來是績優股代表的台積電，現在到底可不可以買?

另外，在美中貿易戰持續延燒下，美國先拿華為祭出禁售及禁購雙重限制，不少國際大廠也呼應美國的禁令，台積電則是在評估後，維持對華為的出貨，且強調並未違反美國的限制規定，不過，市場及股東仍是擔心，一旦華為風暴持續擴大，恐將影響台積電下半年的表現。