外資下修台股指數至10,400點 首選10檔買進股

2019-06-04 13:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



美系外資喊首買的10檔個股中，投資評等全是買進，台塑化、聯發科、玉山金、環球晶、世界、致茂等6檔是新增至首買的標的。報系資料照 分享 facebook

台股今（4）日開低震盪，美系外資最新台股策略報告下修台股指數目標價至10,400點，主要是受到美中貿易衝擊華為供應鏈的影響，建議轉進防禦型個股，買進10檔個股首推台積電（2330）、聯發科、台塑化、玉山金、環球晶等。

美系外資喊首買的10檔個股中，投資評等全是買進，台塑化、聯發科、玉山金、環球晶、世界、致茂等6檔是新增至首買的標的，目標價分別是130元、329元、27.3元、464元、74元、165元；另外，台積電目標價286元，台達電目標價182元，寶雅目標價473元，祥碩目標價730元。

美系外資同時也點名4檔首賣個股，包括聯電、群創、正新及和大，目標價分別是9元、7元、34元、80元，其中群創及和大為新增首賣個股。

美系外資指出，根據統計，台灣科技股去年出貨給華為約占總營收3~4%，在美中貿易戰火下，華為供應鏈受到衝擊，建議選擇防禦型股票。

台股今日以10,499.51點小黑開出，一度翻紅拉升至10,518.33點，最低則下滑至10,421.81點，終場收在10,429.12點，下跌70.95點；台積電收在233元，下跌5元；聯發科紅翻黑，收在311元；台塑化收115元，下跌1元。