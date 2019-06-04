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年收百萬扛1700萬房貸「撿親戚衣穿」 原因曝光掀論戰

證交所股東會 6月14日舉行

2019-06-04 13:22經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

股東會旺季到，證交所今年度股東會訂定6月14日（星期五）13時30分舉行，將假台北國際會議中心四樓貴賓廳召開，並進行新一屆董事及監察人改選。

證交所表示，本次股東會主要討論議案，包括107年度營業及財務報告、監察人查核報告、107年度員工酬勞分配情形；選舉第20屆董事、監察人；同時承認107年度決算表冊及盈餘分派案；另外也會討論證交所以部分盈餘發行新股配發股東，配合修正證交所章程第8條條文案。

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