親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

評／巨嬰化的中華職籃 趁還沒開始就結束掉它吧！

支持恢復軍公教18%？韓國瑜澄清：從未主張、勿抹黑

大同條款上路 虹冠電成為第一家經營權易主上市公司

2019-06-04 12:42經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

電源管理IC廠虹冠電（3257）今（4）早公告召集權人蔡高忠等共計151人依公司法召集虹冠電舉行108年第一次股東臨時會，由於蔡高忠為MCU廠松翰（5471）獨立董事，不禁令外界聯想，虹冠電經營權變天？而虹冠電也成為公司法新法上路第一家經營權易主的公司。

虹冠電過去一、二年經營層劉大光、鄧海屏陸續因為健康因素辭任董事及總經理職務，由專業經理人彭明秀暫代。早在去年第1季松翰開始增加虹冠電持股，至4月底為止，松翰持有虹冠電股數達5,697張，持股比例8.21%，已為虹冠電第一大股東。

去年11月剛上路的公司法第173條之1，俗稱「大同條款」，以持有逾三個月、過半持股的股東身分，得召開股東臨時會。虹冠電表示，在被動告知之下，昨日下午接獲交易所通知，召開股東臨時會。

此次股東臨時會選舉事項，將全面改選9董事及3監察人，一般預料，松翰將全面進駐經營層。

松翰表示，蔡高忠雖為松翰獨立董事，但此事為蔡高忠召集權人發起，尚不清楚細節。

當初會增加對虹冠電持股，主要考量松翰產品主要在消費性MCU，而虹冠電在電源管理IC部分，雙方在產品及技術互補性，未來兩方有可合作空間。

至於是否支持股東提案進行整併，松翰則會支持對虹冠電發展最好的股東提案。

股東臨時會松翰公司法
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

郭台銘示警美中全面對抗 鴻海6月11日自辦法說

2019-06-04 10:37

持股暫不超過五成！美股漲跌互見 台股短線反彈宜減碼操作

2019-06-04 08:43

貿易戰雜音不斷 美股資金失血 淨流出逾84億美元

2019-06-04 08:29

蘋概股沒跌完「現在不適合抄底」 預期明年iPhone銷量減兩成

2019-06-03 23:59

台積、鴻海 外資轉買

2019-06-04 00:31

大立光5月營收看增 外資賣壓衝擊市值跌破5,000億

2019-06-04 12:37

美科技股重挫 台股蘋果三王承壓今日多在平盤下震盪

2019-06-04 12:17

公股銀200億元尚未上膛 操盤手因應貿易戰這樣做

2019-06-04 12:13

IC設計族群續熱 立積盤中漲逾3%

2019-06-04 12:04

看好兩大受惠題材 外資喊買聯發科目標價上看415元

2019-06-04 11:18

智邦帶量走升 早盤股價漲逾1%

2019-06-04 10:16

彩晶股東會明登場 早盤帶量走揚收復月線

2019-06-04 10:15

揚明光盤中股價漲近3% 挑戰季線99元關卡

2019-06-04 10:11

外資連買兩日 國泰金股價收復月線

2019-06-04 10:08

精測長線營運看好 盤中股價漲2.67%

2019-06-04 09:49

傳產水泥抗跌領漲 股價再創波段新高

2019-06-04 09:27

外資、自營商同步喊買 精誠股價漲破76元關卡

2019-06-04 09:24

美股跌多漲少 尖牙股領跌留意台系供應鍊

2019-06-04 09:00

貿易戰未見緩和 台股守年線量縮整理

2019-06-04 08:37

大摩下修台積、日月光目標價

2019-06-04 00:35

晶圓一哥 台積電賣中芯股票

2019-06-04 00:35

就市論勢／IC設計、PCB可留意

2019-06-03 23:51

內需族群 迎選舉行情

2019-06-03 23:50

證交所辦業績發表 回響大

2019-06-03 23:50

內需傳產ETF 績效靚

2019-06-03 23:50

台股6月多空 要盯四大關鍵

2019-06-03 23:50

元大證夢想牆 回響熱烈

2019-06-03 23:50

代售公債 13日起可申購

2019-06-03 23:50

高殖利率股 買盤進駐

2019-06-03 23:50

電子股最壞情況是什麼？兩大外資算給你看

2019-06-03 20:03

上週電子股領軍反彈 外資賣超鴻海最多

2019-06-03 16:35

Fed主席談話、ECB利率會議 本周多空聚焦

2019-06-03 15:30

川普揮劍墨西哥 緯穎等台廠重傷

2019-06-03 14:31

台股跌勢收斂 尾盤驚喜收紅

2019-06-03 14:31

2019下半年台股：貿易戰後迎來大選行情 內需將成主流

2019-06-03 14:26

不畏美股重挫 台積電領漲台股收復10500關卡

2019-06-03 13:49

台積電股價午盤翻紅 台股跌勢收斂

2019-06-03 12:18

美對墨西哥課稅衝擊 緯穎股價重挫

2019-06-03 11:54

貿易戰延燒 台股一度跌逾百點回測年線

2019-06-03 11:52
看更多

熱門文章

12檔殖利率逾5% 跟「彈」拉下影線

2019-06-03 17:52

電子股最壞情況是什麼？兩大外資算給你看

2019-06-03 20:03

大飲找到會計師 免下市露曙光

2019-06-03 17:56

大摩下修台積、日月光目標價

2019-06-04 00:35

蘋概股沒跌完「現在不適合抄底」 預期明年iPhone銷量減兩成

2019-06-03 23:59

不畏美股重挫 台積電領漲台股收復10500關卡

2019-06-03 13:49

台積、鴻海 外資轉買

2019-06-04 00:31

高殖利率股 買盤進駐

2019-06-03 23:50

TWS藍牙概念股 商機大

2019-06-03 23:53

華新科搶日單 奏效

2019-06-03 23:42

晶圓一哥 台積電賣中芯股票

2019-06-04 00:35

Fed主席談話、ECB利率會議 本周多空聚焦

2019-06-03 15:30

郭台銘示警美中全面對抗 鴻海6月11日自辦法說

2019-06-04 10:37

興富發首家商場 出擊

2019-06-03 23:46

川普揮劍墨西哥 緯穎等台廠重傷

2019-06-03 14:31

2019下半年台股：貿易戰後迎來大選行情 內需將成主流

2019-06-03 14:26

吳佩奇：盤中留意VIX變化

2019-06-04 08:15

光寶科宣布 擬收購光寶日本100％股權

2019-06-03 16:25

外資賣超6年最大 大立光守前低壓力大

2019-06-03 14:31

外資逆勢喊進 台達電股價帶勁

2019-06-03 14:31

光寶科 將100%擁有LOJ

2019-06-03 23:53

貿易戰雜音不斷 美股資金失血 淨流出逾84億美元

2019-06-04 08:29

大飲有意自動下市 顧立雄：應負的責任不會因此消失

2019-06-03 16:03

遠東新 砸3億收購美企

2019-06-03 23:47

內需族群 迎選舉行情

2019-06-03 23:50

中裕 5月營收跳增51%

2019-06-03 23:47

首季唯一獲利！面板股東會 彩晶打頭陣

2019-06-03 14:31

持股暫不超過五成！美股漲跌互見 台股短線反彈宜減碼操作

2019-06-04 08:43

上週電子股領軍反彈 外資賣超鴻海最多

2019-06-03 16:35

台積電、大立光展望 仍有信心本錢

2019-06-03 14:31

明基材盤中翻紅 偏光片抗跌

2019-06-03 14:31

樺漢 今年拚賺一股本

2019-06-03 23:44

台股6月多空 要盯四大關鍵

2019-06-03 23:50

緯穎趕出貨 避美墨戰火

2019-06-03 23:43

看好兩大受惠題材 外資喊買聯發科目標價上看415元

2019-06-04 11:18

外資終止連續賣超 台積電、鴻海同步轉為買超

2019-06-03 17:08

群聯攻高階儲存 利多

2019-06-03 23:52

精誠入股藍新 獲一席董事

2019-06-03 23:52

瑞昱、創意 四檔聚光

2019-06-03 23:55

台股跌勢收斂 尾盤驚喜收紅

2019-06-03 14:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top