大同條款上路 虹冠電成為第一家經營權易主上市公司

2019-06-04 12:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



電源管理IC廠虹冠電（3257）今（4）早公告召集權人蔡高忠等共計151人依公司法召集虹冠電舉行108年第一次股東臨時會，由於蔡高忠為MCU廠松翰（5471）獨立董事，不禁令外界聯想，虹冠電經營權變天？而虹冠電也成為公司法新法上路第一家經營權易主的公司。

虹冠電過去一、二年經營層劉大光、鄧海屏陸續因為健康因素辭任董事及總經理職務，由專業經理人彭明秀暫代。早在去年第1季松翰開始增加虹冠電持股，至4月底為止，松翰持有虹冠電股數達5,697張，持股比例8.21%，已為虹冠電第一大股東。

去年11月剛上路的公司法第173條之1，俗稱「大同條款」，以持有逾三個月、過半持股的股東身分，得召開股東臨時會。虹冠電表示，在被動告知之下，昨日下午接獲交易所通知，召開股東臨時會。

此次股東臨時會選舉事項，將全面改選9董事及3監察人，一般預料，松翰將全面進駐經營層。

松翰表示，蔡高忠雖為松翰獨立董事，但此事為蔡高忠召集權人發起，尚不清楚細節。

當初會增加對虹冠電持股，主要考量松翰產品主要在消費性MCU，而虹冠電在電源管理IC部分，雙方在產品及技術互補性，未來兩方有可合作空間。

至於是否支持股東提案進行整併，松翰則會支持對虹冠電發展最好的股東提案。