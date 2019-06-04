大立光5月營收看增 外資賣壓衝擊市值跌破5,000億

2019-06-04 12:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



美中貿易戰延燒下，台灣相關蘋概股及華為概念股都受到衝擊，股王大立光（3008）面對雙重壓力，外資已連續九個交易日賣超，拖累股價下跌，今（4）日開小紅震盪翻黑，一度下滑至3,640元，失守3,700元關卡，市值跌破5,000億元。

大立光5日將公布5月營收，市場高度關注，外資日前則是看升大立光5月營收可望呈現「月增、年增」，預估年增率逾二成，創今年單月最佳；大立光先前在法說會也透露5月營收將比4月好的訊息。

大立光面臨美中貿易戰影響、及外資調降目標價等雙重利空衝擊，但近期股價仍守在前波低點不破，今日以3,740元小紅開出，一度拉升至3,785元，但仍不敵賣壓而翻黑，一度下滑至3,640元，市值跌破5,000億元，但並未跌破上周的3,560元低點。

證券分析師張陳浩表示，大立光連續兩天留下影線，預測可望在5日線獲得支撐收腳，從技術線型來看，5日線最近可能穿越10日線形成黃金交叉，有助展開反彈，他預估，短期底部約是3,560元附近。

外資連續九日賣超大立光達1,049張，統計近月來外資賣超大立光2,159張，張陳浩表示，大立光短線跌幅已接近滿足點，可望吸引往下承接的買盤進場，有助蘊釀反彈。