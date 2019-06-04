美科技股重挫 台股蘋果三王承壓今日多在平盤下震盪

2019-06-04 12:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



受到反壟斷調查消息接連不斷，衝擊美股那斯達克指數出現重挫，也拖累台股今（4）日台股蘋果三王包括台積電（2330）、大立光及鴻海再度走弱，盤中三檔重量級電子指標股跌幅均超過1%，也使得台股指數中止近日反彈走勢。

反壟斷調查消息接連不斷，美股科技股的四大尖牙股，包括臉書、蘋果、Alphabet 和亞馬遜股價全面受到衝擊，不僅個股賣壓沈重，也拖累美股那斯達克指數持續重挫，美股道瓊指數仍維持平盤之上，不過，那斯達克指數卻是大幅下跌120.13點，指數單日跌幅達1.61%，收7,333.02點

受到那斯達克指數重挫，且該指數自近期高點以來，已下跌逾10%，恐將進入修正區域，因此，今日台股電子股也受到明顯衝擊，早盤台股大盤指數仍一度維持在平盤上下小幅震盪整理，不過，隨著台股的蘋果三王跌勢略為擴大至1%以上，大盤指數盤中跌幅也達約60點左右，中止台股近日短線的反彈走勢。

觀察近一周來，台股蘋果三王走勢多在短線反彈的趨勢中，而外資在持續賣超之後，昨（3）日對台積電和鴻海出現本波段第一天的反手買超，惟相對過去一個月的賣超幅度而言，昨日買超台積電約5,756張及買超鴻海5,595張，並不算太多，而昨日外資對大立光仍是站在賣方。

市場法人認為，若蘋果三王本波段反彈結束，股價再度回測前二周的低檔位置，可能影響台股指數端午節後的表現。