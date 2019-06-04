公股銀200億元尚未上膛 操盤手因應貿易戰這樣做

2019-06-04 12:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



據統計，八大公股銀行目前總計投資額度超過600億元，約剩下200多億元的銀彈尚未上膛，不過，今年因美中貿易戰不確定性高，銀行操盤手在選股策略上，以低波動、高殖利率個股為主，下半年策略大致相同。

美中貿易戰僵持不下，市場普遍看法是不太可能這麼快結束。八大公股銀今年初醞釀伺機大加碼，備好330億元的銀彈投入台股，扣除已進場100億元左右，目前約有200億元尚未上膛。

公股行銀以三商銀最看好台股行情，操作策略較積極，合計可動用的資金還有100多億元，其他銀行則相對保守，大多都在等貿易戰明朗後，再伺機加碼進場。

華南銀高層主管表示，貿易戰影響影響電子產業較大，使得電子股的波動較大，反觀受到貿易戰影響較小的傳產股，具備低波動高殖利率的特質，如：台塑四寶、電信三雄等，會是列為進行長投的標的之一。

第一銀行高層主管表示，選股上會依照個股過去的配息情況進場，今年起因美中貿易戰因素，整體局勢變化快，仍以保守策略，也就是買進低波動高殖利率族群，預計今年全年的買進策略均一致，長投的投資標的殖利率須與第一金差不多，約4%～5%。

據第一銀行規劃，今年台股投資水位加碼70億元，最高投資額度約140億元，目前已投入約60%，預計今年進場約80%～90%，其中價值型投資約占八成以上，避免受到貿易戰影響。

其餘公股銀行在台股操作上，投資水位較不多，採穩健保守策略，加碼投資則是要待美中貿易戰與英國脫歐等國際情勢，較明朗後，再伺機進場，但選股的策略，也大同小異，大多都是瞄準殖利率較高的績優股。