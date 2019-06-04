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支持恢復軍公教18%？韓國瑜澄清：從未主張、勿抹黑

IC設計族群續熱 立積盤中漲逾3%

2019-06-04 12:04經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

IC設計族群近期表現強勢，昨（3）日由IC設計族群拉抬多方，今（4）日仍延續強勢表現，盤中包含：原相、聯詠、敦泰、立積、瑞昱等走揚，其中，立積漲逾超過4%。

在今日盤面亮點股方面，立積受惠投信連兩日買超，今年第1季每股純益（EPS）虧損 0.18元，由於營運面逐漸擺脫去年頹勢，在WiFi射頻前端模組競爭力提升、貿易戰轉單效應及下半年旺季加持下，近期股價走揚。

展望後續，隨著FEM比重提升，毛利率提升至37.9%。成功打入多平台設計、多個產品，而手機、平板與車用Wi-Fi也打入多品牌。

法人認為，看好IC設計族群方面，主要在四區塊，第一：在5G概念股方面，5G市場持續擴大，相關將有望在此情況下提升市占率而推升獲利。第二：在NB 產業方面，因為產業整體僅呈現持平狀況，故僅聚焦在連接器改朝換代的受惠股，TYPE C 及快充將帶來CONTROLLER需求的提升。

第三：在手機產業方面，因全面屏手機滲透率持續提升，過去的設計必須更改，尤其在 P SENSOR、TDDI及屏下指紋辨識IC等，皆需要新設計的新產品去替代。最後，在MOSFET缺貨概念股方面，受惠國際大廠退出，且電子產品的單位用量持續提升下，加 上目前庫存水位仍處於歷史水位低點， 預期MOSFET缺貨將持續。

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