看好兩大受惠題材 外資喊買聯發科目標價上看415元

2019-06-04 11:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



聯發科（2454）宣布將推出首款5G系統單晶片（SoC），預計今年第3季送樣，明年首季就可以看到搭載的終端產品，有助提高在5G的競爭力，首波將鎖定中國大陸市場，亞系外資最新報告首次將聯發科納入追蹤個股，看好5G、美中貿易受惠題材，決定給予強烈買進評等，目標價上看415元。

聯發科宣布將推出第一顆第五代行動通訊（5G）系統單晶片（SoC），採用台積電7奈米製程，預計在今年第3季送樣；亞系外資認為，隨著5G晶片的發展，加上美中貿易戰造成華為市占縮小，聯發科從今年起到2021年可望恢復部分智慧型手機SoC市占率。

亞系外資表示，貿易戰造成華為市占率縮小，將有利其他中國品牌搶攻華為所流失的市占，中國手機製造廠可望優先採用台灣零組件，聯發科包括OPPO、VIVO、小米、聯想的訂單市占約達27%，預估中／高端SoC每增加10%的市占，將增加5%及6%的營收及EBIT。

亞系外資指出，目前聯發科的5G SoC僅較高通落後1~2個季度，增加中國廠商採用聯發科的意願，看好將以較好的議價能力，推升聯發科4G、5G的機會；另外，亞系外資看好聯發科在數據中心交換機及汽車用產品的成長機會。