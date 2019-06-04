親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

小綠打不過藍！吳子嘉：民調顯示黃國昌「掛啦」

美總統出訪必帶核密碼 為何還有一整個冰箱的鮮血？

智邦帶量走升 早盤股價漲逾1%

2019-06-04 10:16經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

智邦（2345）今（4）日帶量走升，早盤大漲1%，成交量逾2,500餘張，日K浮現一根十字線，積極上攻季線未果。

從籌碼面來看，外資近日持續小量買超智邦，反倒是投信接連五日出脫智邦持股，自營商則是小量買進，從持股比重來看，外資持股比重持續上升至43.5%，三大法人持股比重則在53.03%。

國際雲端資料中心對交換器需求量提升，智邦旗下電信白牌設備，包含基地台用連接閘道器、網路交換器均開始小量出貨美國，推升營運表現，法人預期，智邦代工、白牌訂單兩項業務今年均有望成長。

智邦外資
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

郭台銘示警美中全面對抗 鴻海6月11日自辦法說

2019-06-04 10:37

持股暫不超過五成！美股漲跌互見 台股短線反彈宜減碼操作

2019-06-04 08:43

貿易戰雜音不斷 美股資金失血 淨流出逾84億美元

2019-06-04 08:29

蘋概股沒跌完「現在不適合抄底」 預期明年iPhone銷量減兩成

2019-06-03 23:59

台積、鴻海 外資轉買

2019-06-04 00:31

看好兩大受惠題材 外資喊買聯發科目標價上看415元

2019-06-04 11:18

彩晶股東會明登場 早盤帶量走揚收復月線

2019-06-04 10:15

揚明光盤中股價漲近3% 挑戰季線99元關卡

2019-06-04 10:11

外資連買兩日 國泰金股價收復月線

2019-06-04 10:08

精測長線營運看好 盤中股價漲2.67%

2019-06-04 09:49

傳產水泥抗跌領漲 股價再創波段新高

2019-06-04 09:27

外資、自營商同步喊買 精誠股價漲破76元關卡

2019-06-04 09:24

美股跌多漲少 尖牙股領跌留意台系供應鍊

2019-06-04 09:00

貿易戰未見緩和 台股守年線量縮整理

2019-06-04 08:37

大摩下修台積、日月光目標價

2019-06-04 00:35

晶圓一哥 台積電賣中芯股票

2019-06-04 00:35

就市論勢／IC設計、PCB可留意

2019-06-03 23:51

內需族群 迎選舉行情

2019-06-03 23:50

證交所辦業績發表 回響大

2019-06-03 23:50

內需傳產ETF 績效靚

2019-06-03 23:50

台股6月多空 要盯四大關鍵

2019-06-03 23:50

元大證夢想牆 回響熱烈

2019-06-03 23:50

代售公債 13日起可申購

2019-06-03 23:50

高殖利率股 買盤進駐

2019-06-03 23:50

電子股最壞情況是什麼？兩大外資算給你看

2019-06-03 20:03

上週電子股領軍反彈 外資賣超鴻海最多

2019-06-03 16:35

Fed主席談話、ECB利率會議 本周多空聚焦

2019-06-03 15:30

川普揮劍墨西哥 緯穎等台廠重傷

2019-06-03 14:31

台股跌勢收斂 尾盤驚喜收紅

2019-06-03 14:31

2019下半年台股：貿易戰後迎來大選行情 內需將成主流

2019-06-03 14:26

不畏美股重挫 台積電領漲台股收復10500關卡

2019-06-03 13:49

台積電股價午盤翻紅 台股跌勢收斂

2019-06-03 12:18

美對墨西哥課稅衝擊 緯穎股價重挫

2019-06-03 11:54

貿易戰延燒 台股一度跌逾百點回測年線

2019-06-03 11:52

半導體重量級股東會登場 台積電打頭陣

2019-06-03 10:28

外資賣不停 蘋概三王領跌

2019-06-03 10:02

創意配息5元 一度填息4成

2019-06-03 09:41

哥的逆襲！乖乖一夕變天 大同條款就這麼強大

2019-06-03 09:37

台股開盤跌16.04點

2019-06-03 09:18
看更多

熱門文章

12檔殖利率逾5% 跟「彈」拉下影線

2019-06-03 17:52

大飲找到會計師 免下市露曙光

2019-06-03 17:56

電子股最壞情況是什麼？兩大外資算給你看

2019-06-03 20:03

大摩下修台積、日月光目標價

2019-06-04 00:35

蘋概股沒跌完「現在不適合抄底」 預期明年iPhone銷量減兩成

2019-06-03 23:59

不畏美股重挫 台積電領漲台股收復10500關卡

2019-06-03 13:49

台積、鴻海 外資轉買

2019-06-04 00:31

Fed主席談話、ECB利率會議 本周多空聚焦

2019-06-03 15:30

TWS藍牙概念股 商機大

2019-06-03 23:53

晶圓一哥 台積電賣中芯股票

2019-06-04 00:35

高殖利率股 買盤進駐

2019-06-03 23:50

華新科搶日單 奏效

2019-06-03 23:42

台積電股價午盤翻紅 台股跌勢收斂

2019-06-03 12:18

川普揮劍墨西哥 緯穎等台廠重傷

2019-06-03 14:31

興富發首家商場 出擊

2019-06-03 23:46

2019下半年台股：貿易戰後迎來大選行情 內需將成主流

2019-06-03 14:26

郭台銘示警美中全面對抗 鴻海6月11日自辦法說

2019-06-04 10:37

稀股概念股表現強勢 法人：操作注意技術面

2019-06-03 12:00

光寶科宣布 擬收購光寶日本100％股權

2019-06-03 16:25

外資賣超6年最大 大立光守前低壓力大

2019-06-03 14:31

美對墨西哥課稅衝擊 緯穎股價重挫

2019-06-03 11:54

外資逆勢喊進 台達電股價帶勁

2019-06-03 14:31

大飲有意自動下市 顧立雄：應負的責任不會因此消失

2019-06-03 16:03

內需族群 迎選舉行情

2019-06-03 23:50

首季唯一獲利！面板股東會 彩晶打頭陣

2019-06-03 14:31

中裕 5月營收跳增51%

2019-06-03 23:47

上週電子股領軍反彈 外資賣超鴻海最多

2019-06-03 16:35

光寶科 將100%擁有LOJ

2019-06-03 23:53

吳佩奇：盤中留意VIX變化

2019-06-04 08:15

遠東新 砸3億收購美企

2019-06-03 23:47

貿易戰雜音不斷 美股資金失血 淨流出逾84億美元

2019-06-04 08:29

明基材盤中翻紅 偏光片抗跌

2019-06-03 14:31

持股暫不超過五成！美股漲跌互見 台股短線反彈宜減碼操作

2019-06-04 08:43

台積電、大立光展望 仍有信心本錢

2019-06-03 14:31

台股6月多空 要盯四大關鍵

2019-06-03 23:50

樺漢 今年拚賺一股本

2019-06-03 23:44

外資終止連續賣超 台積電、鴻海同步轉為買超

2019-06-03 17:08

緯穎趕出貨 避美墨戰火

2019-06-03 23:43

富邦媒除息首日 股價由黑翻紅

2019-06-03 12:15

群聯攻高階儲存 利多

2019-06-03 23:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top