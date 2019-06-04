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外資連買兩日 國泰金股價收復月線

2019-06-04 10:08經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

國泰金（2882）今（4）日早盤上漲超過1%，股價在5月關稅風波以來，近一月股價走跌8.7%，且大舉被外資賣超，股價在5月中觸底後延5日均線震盪，今日跳空開高後，盤中股價最高來到41.65元，在技術面，收復月線。

在籌碼面方面，截至6月3日，外資已連續兩日買超，共計6,355張。

國泰金4月自結稅後純益42.5億元，累計稅後純益178億元，每股盈餘（EPS）1.39元，目前排名金控業亞軍。

核心子公司國壽今年自結4月稅後純益21.3億元，單月淨值持續提升190億元，展望後續，法人認為，國壽今年獲利亦可望持穩。

國泰金國壽

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