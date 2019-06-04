傳產水泥抗跌領漲 股價再創波段新高

2019-06-04 09:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台股加權指數今（4）日早盤開低，隨後由黑翻紅，震盪有撐，盤面上，類股漲跌互見，其中，水泥股台泥（1101）及亞泥（1102）等持續走揚，延續近期抗跌領漲的行情。

雖貿易戰帶來的不確定性持續發酵，但科技股表現於近期稍見止穩跡象，後市待美中釋出利多，相關標的交投熱度有望重燃，而現階段，領漲主軸多為營建、食品、金融、水泥等傳統和內需產業。

水泥類股指數早盤漲幅逾0.8%，且日K線、周K線、月K都來到去年高檔的位置，5月表現較大盤強勢；當中，台泥受惠外資買盤敲進，K線已連四紅，今高點來到43.95元，漲幅超過1%；亞泥也為法人青睞的標的，外資連買13天，總計三大法人近十日買超31,991張，股價突破去年高點45.75元。

因雨天影響，中國水泥庫存壓力增、價格回落，不過，台泥表示，美中貿易戰促使中國為了維持經濟而提升內需動能，有望帶起水泥需求量，再加上下半年為水泥產業傳統旺季，經營環境維穩，水泥廠營運後市不淡。

法人分析，除了基建投資的增長能夠彌補下滑的地產需求外，近年來，新增產能控管見效，錯峰及環保限產將鞏固供給面的限縮趨勢，中國水泥價格出現大幅下行的風險有限，預期在今年中國水泥價格持平之下，水泥企業獲利有望維持高檔。