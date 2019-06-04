持股暫不超過五成！美股漲跌互見 台股短線反彈宜減碼操作

2019-06-04 08:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



台股近期雖然相對強勢，但仍不免再受到衝擊，建議交易人仍然要逢高減量，持股暫不超過五成為宜。報系資料照 分享 facebook

台股昨（3）日收復10,500關卡，不過美股四大指數則呈現漲跌互見。法人認為，台股近期雖然相對強勢，但仍不免再受到衝擊，建議交易人仍然要逢高減量，持股暫不超過五成為宜。由於電子股依然是6月美中談判若破裂的最大受害者，短線反彈仍宜減碼，近期逆勢走高個股，利用震盪酌量操作。

美股呈現弱勢震盪，由於美國監管機構正準備對FAANG等科技巨頭，進行反壟斷調查，造成Facebook、Google等個股分別下挫7.5%、6.1%，並拖累那斯達克下跌達1.6%。另外，3月期與10年期公債利差持續擴大，亦壓抑整體股市投資信心，標普 500指數收盤震盪收黑。

終場道瓊工業指數上漲4.7點，收在24,819點；標普500指數下跌7.61點，收在2,744.45點；那斯達克指數下跌120.1點，收在 7,333.01點；費半指數上漲4.33點，收在1,300.51點。

美墨關稅開徵，貿易戰逐步擴散，中國接連發表構詞強硬的白皮書，使6月一開始似乎就不平靜，美中貿易要在6月G20川習會上達成協議的激會愈來愈低，似乎美中都做好最壞的打算，一旦6月協議無望，若雙方再加碼互相報復，今年下半年的經濟成長將嚴重受到打擊，全球股匯市不免再有一波的震盪甚至崩跌。