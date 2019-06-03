電子股最壞情況是什麼？兩大外資算給你看

2019-06-03 20:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台股今（3）日早盤一度受貿易戰利空影響，大跌百點，尾盤跌幅雖收斂，不過多數法人預期波動還會持續，手中有持股或想低接電子股的投資人，往往想了解最壞情況是什麼？摩根士丹利和滙豐證券近期出具報告中，兩方向評估主要科技廠最差獲利和股價表現，或可提供參考。

摩根士丹利最新報告模擬美中貿易談判若「無果」，也就是雙方以「無共識」為共識，美國對陸所有商品加徵25%關稅，恐導致今、明年全球實質經濟增速降至2.5%、2%，遠低於此前預估的3.4%及3.5%。

由於供應鏈將吸收大幅成本，大摩推測此情況將導致全球科技產品需求銳減3%-5%，其中，手機部分將出現蘋概股和華為鏈雙輸，使兩大品牌手機出貨減少20%，全球手機出貨也跟著下滑3%。

晶圓代工和封測大廠台積電（2330）、日月光投控，因皆為高手機營收比重、高純度的蘋概股和華為鏈，大摩統計，兩大廠商的手機占營收比重皆達到45%，來自蘋果各20%，華為為15%、10%；最壞情況中，兩大廠商明年獲利恐銳減10%以上，預估的每股純益分從14.8元、6.3元，降到11.8元及5.4元。

大摩同步預期聯電、世界、穩懋、環球晶、頎邦、精測等每股純益也有10%以上減幅，不過穩懋另有機會受惠華為自製，頎邦受益於TDDI及COF需求成長，與群聯、聯發科和瑞昱並列為少數擇優推薦個股。

滙豐日前出具的悲觀情境預估，則分析電子廠跌到多少才算充分反映華為風險？以華為海外銷售可能的減少幅度、各股票過去本益比區間及獲利狀況等評估，台積電至少要跌到202元才滿足，日月光45元。