12檔殖利率逾5% 跟「彈」拉下影線

2019-06-03 17:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台股今（3）日大跌百點轉漲，買盤搶先低接高殖利率股票，帶動漢唐（2404）、兆豐金等殖利率逾5%個股，隨大盤拉出下影線，躍居攻守兼備的關注方向。

受盤勢波動影響，高殖利率股也持續為內外資法人關注，如水泥漲價的亞泥已獲滙豐、群益、統一投顧等推薦，本土大型投顧及凱基投顧最新報告，不約而同推薦官股指標兆豐金，目標價給33元、33.5元，微星力挺代表有花旗環球證券，目標價上探100元。

台股今天因美中貿易戰利空，再度測試年線10,414點，隨即在台幣走升帶動外資買超，跌點收斂，盤面以高殖利率、跌深電子股、大型權值股領彈。

如興富發、漢唐、英業達、裕日車、優群、亞泥、廣達、微星、台化、遠東新、兆豐金及群光等殖利率逾5%個股，紛紛拉出下影線，興富發、裕日車、微星等並領先翻紅，扮演跟彈指標。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，台股今天伴隨外資續買、電子股回升及KD金叉擴大，有利盤勢延續技術性反彈，惟美股短線破底，不排除再見大幅波動；市場買盤考量進可攻、退可守，時序又迎接除權息旺季，使高殖利率股受到注目。

蔡明翰指出，進一步觀察美股四大指數，5月跌最深的費半指數，上周五（31日）唯一沒有破底。因此若是高殖利率電子股，同時有跌深及前景成長優勢，後市可望更有彈力。

以拉出下影線的高殖利率個股看，漢唐、廣達、微星、群光等都是電子股，其中，漢唐前波一度漲至169.5元，據群益投顧估算，漢唐在手訂單有626億元，今明年成長確立，加上殖利率支撐，可採區間操作。

大陸日前公告對美國、歐盟、南韓等進口酚的反傾銷初裁稅率介於11.9%-129.6%，凱基投顧預期，台灣業者有望爭取到出口至中國機會，相關如台化寧波廠，有機會受惠中國酚走揚；每千噸價格上漲50美元，可望推升台化每股純益增加0.08元。