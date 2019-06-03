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美中貿易硝煙戰下 台商回流的真相

98歲外婆過世喪葬費僅6萬 他知原因後直呼「外婆好猛」

迎接逐筆交易 康和證種子教師READY

2019-06-03 17:09經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

康和證券因應明（2020）年即將上路的逐筆交易制度，除了自行研發新證券電子交易系統之外，亦積極配合主管機關培訓種子教師來教育投資人，更有種子教師因結訓成績優異獲獎。康和證券表示，近期陸續推動多項變革及新方案，希望提供投資人多元的投資管道與優質的交易平台。面對金融科技發展趨勢，康和將全面提升資訊科技能力，朝向金融科技服務轉型，為投資人爭取毫秒之間的優勢。

台股將自2020年3月23日開始實施逐筆交易，交易方式將從現行的每5秒撮合一次的集合競價改為逐筆成交。新制上路後，台股的交易效率及資訊透明度可望提升，台股也更能與國際接軌吸引外資。而由於逐筆交易的下單格式增至六種掛單方法，為加強對投資人的宣導，臺灣證券交易所特培訓逐筆交易證券商種子教師，並於今（3）日針對表現優異的種子教師舉行頒獎典禮。康和證券內湖分公司、台南分公司與嘉義分公司，共有三名種子教師因為成績優異獲獎。

康和證券表示，逐筆交易制度對於頻寬及交易處理速度的要求更高，對所有券商的軟硬體都是極大考驗。針對逐筆交易上路之後衍生的新交易型態，康和證券從三年前開始，就積極提升軟體自製能力，並投入人力自行研發全新的證券電子交易系統，該系統已正式上線，以平均每筆交易下單（含風控）2毫秒的速度領先同業，成為國內首款由券商獨立開發完成的證券交易系統，更宣告康和證券已具備建構高頻交易與程式交易系統的堅強實力。

除了硬體設備到位，康和的下單系統也同步升級。康和證券表示，正式上線的新證券電子交易系統在速度上是舊系統的25倍，搭配去年推出的《康和飆賺系統》，在多畫面下一鍵下單，可再節省三分之二的下單時間，幫助客戶在新的競爭環境下，贏在起跑點。

不僅如此，康和更領先業界推出創新台股投資工具，讓投資更有彈性，可以多空操作，可以盤中零股交易，可以自選槓桿，客戶資金的運用可以更加靈活。

康和證券逐筆交易種子教師培訓成績優異，獲證交所頒獎，由協理楊光程（左二）帶領三位...
康和證券逐筆交易種子教師培訓成績優異，獲證交所頒獎，由協理楊光程（左二）帶領三位種子教師受獎。（康和證券 /提供）
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