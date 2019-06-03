外資終止連續賣超 台積電、鴻海同步轉為買超

2019-06-03 17:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



外資5月大賣超台股之後，今(3)日買超42.56億元，連續第2天買超，在個股買賣超上也出現轉折，台積電(2330)、鴻海同步轉為買超，分別買超5,756張、5,595張，分別終止連20賣、連14賣；不過，股王大立光則仍未擺脫外資連賣的情況，今日再遭賣超58張，統計已連續賣超9個交易日。

台股今日開低震盪翻紅，早盤一度失守10,400點關卡，下探至10,383.51點，大跌逾百點，終場則以10,500.07點作收，上漲1.58點，成交量956.16億元；三大法人買超33.45億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）買超42.56億元，投信賣超5.1億元，自營商賣超（合計）4億元，其中自營商（自行買賣）買超2.34億元，自營商（避險）賣超6.34億元。

台積電為今日大盤翻紅攻上10,500點關卡的大功臣，早盤以235.5元平盤開出，一度下滑至232元，終場收238元，上漲2.5元，漲幅1.06%；外資在連續賣超20個交易日後，今日轉為買超5,756張，另外，投信買超150張，自營商賣超156張，三大法人合計買超5,750張。

鴻海今日收低，終場收在73.4元，外資終止連續14個交易日的賣超，今日買超5,595張，另外，投信買超10張，自營商賣超268張，合計三大法人買超5,337張。

股王大立光今日以3,665元開低，一度翻紅至3,775元，但盤中也曾下探至3,580元，終場則以3,735元作收，下跌35元，跌幅0.92%，外資今日賣超58張，合計已連續9個交易日賣超達1,049張，另外，投信賣超20張，自營商買超21張，三大法人賣超57張。