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2019下半年台股：貿易戰後迎來大選行情 內需將成主流

2019-06-03 14:26經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

凱基投顧發表2019年下半年台股展望，受利空因素影響，可能造成台股較大的波動，包括美中貿易戰的不確定性，以及科技業的庫存調整將在未來1~2個月持續發酵，但待上述利空充分反映後，台股將很有可能迎來總統選舉行情，而領漲的主軸應以營建、食品、觀光、金融等內需族群為主。

此外貿易戰風暴亦使許多績優科技股出現長線的買點，凱基投顧建議投資人可多加關注長期趨勢明確的族群，包含：1.受惠5G的半導體/PCB/散熱/網通；2.真無線藍牙耳機；3.受惠ADAS與自動駕駛的汽車電子。

凱基投顧表示，儘管貿易戰的發展將持續牽動未來1~2個月的市場情緒與股價表現，唯待貿易戰與科技業旺季落空等利空反映完後，台股將可能迎來總統大選行情。

根據過去六次台灣總統大選經驗，台股通常從選前3~6個月即開始營造一波選舉行情，儘管這六次當中，最近三次因遭遇全球股災而出現負報酬率，但相較鄰近國家表現卻相對抗跌。而選舉牛肉政策通常以訴諸庶民經濟為主，故投資人可以參考營建、觀光、食品、金融等通常扮演選舉行情的內需股族群。

凱基投顧表示，近期美中貿易戰持續延燒，並從關稅戰轉移至科技戰，繼5月初川普推特宣稱將對2,000億美元來自中國商品提高關稅至25%之後，5月中旬改對中國華為祭出雙向禁售令，使全球科技股全數淪為重災區。

由於華為占美國半導體大廠營收比重約5~10%，且占亞洲供應鏈比重普遍達近10%，如台積電、大立光、鴻海等權重股來自華為的獲利貢獻高達8~10%、15~20%、5%，未來若華為斷鏈事件無法獲得解決，將顯著影響科技股未來的獲利。

展望未來，貿易戰的發展仍將持續主導市場氣氛，以及市場對未來基本面的預期。儘管華為斷鏈事件發生後仍不改其對相關零組件加碼採購的力道，唯此提前預支的假性需求恐不利相關供應鏈未來營運穩定性。

另外，全球科技業下游EMS廠（即全球前六大EMS廠）2019年第一季最新庫存再度飆高來到52天，較正常水準的41天，高出1.8個標準差。此庫存數據如同去年10月全球股災前，基本面惡化的重要警訊。儘管往年庫存過高問題亦可能在景氣上升階段期間，被強勁的終端需求所抵銷，唯如今的時空環境恐怕難以期待下半年將有顯著的手機或PC的換機需求。

凱基投顧展望下半年台股10000~11500點（凱基投顧/提供）
凱基投顧展望下半年台股10000~11500點（凱基投顧/提供）
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凱基投顧貿易戰台股

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