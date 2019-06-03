台積電股價午盤翻紅 台股跌勢收斂

2019-06-03 12:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



美中貿易風險再度席捲全球金融市場，加權指數今（3）日開低走低後跌勢收斂，留下下影線，收復5、10日均線，午盤前台積電翻紅，台股有望回到平盤。展望後市，在新台幣走下，有利於資金流以及穩盤表現，法人指出，首先關注大立光營收以及台積電法說會。

在川普為了解決移民問題，意外對墨西哥祭出關稅制裁計畫，加上中國宣布將建立「不可靠實體清單制度」，顯示美中貿易戰持續惡化下，造成美股周五（31）日四大指數全面性走低。

今日美股電子盤也走跌、在亞股方面，韓股率先翻紅，而日股、陸股、港股跌幅則在0.1至0.9%不等。

台指期亦同步跌勢收斂，在台股方面，大立光、鴻海走跌，因此壓抑了指數表現，其餘包含玉晶光、信驊、聯詠、雙鴻、欣興、祥碩盤中跌幅皆超過2%。

在墨西哥設廠概念股方面，皇田、貿聯-KY、廣華、宏和、年興、仁寶、華碩、緯創、和碩、事欣科等盤中跌幅在1%左右，而跌幅較重包含英業達走跌逾3%、緯穎跌幅超過5%。

不過，南緯小漲、光寶科、日月光、乙盛-KY等今日盤中不受影響，仍然走揚，其中台達電漲幅還超過3%。

今日盤中亮點在於IC設計以及PA族群，多股留下下影線，其中，聯發科盤中股價創今年高點來到316.5元，神盾、瑞昱走揚超過2%，智原、義隆漲幅約在1%；在PA方面，包含穩懋、全新、宏捷科皆走揚。