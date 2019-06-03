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半導體重量級股東會登場 台積電打頭陣

2019-06-03 10:28經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

半導體重量級股東會本周登場，晶圓龍頭台積電（2330）於周三率先打頭陣。 歐新社
半導體重量級股東會本周登場，晶圓龍頭台積電（2330）於周三率先打頭陣。 歐新社
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半導體重量級股東會本周登場，晶圓龍頭台積電（2330）於周三率先打頭陣。由於今年是董事長劉德音與總裁魏哲家上任首次主持股東會，正逢美中貿易戰如火如荼引起全球經濟動盪不安，股東會不僅小股東關注，外資法人圈亦關心繼任經營團隊對未來因應策略及半導體產業下半年展望看法。

台積電在去年由前董事長張忠謀交棒劉德音、魏哲家後，今年股東會是新繼任經營團隊首場處女秀，尤其國際局勢動盪，美中貿易大戰引發一系列全球經濟成長放緩、中國GDP 成長下滑、兩強對抗伴隨科技戰出現，外界張大眼看繼任經營團隊面對問題應變能力及智慧。

最近一次總裁魏哲家出席技術論壇場合，由於是針對台積電技術發表，對象為供應鏈及客戶，並未對貿易戰看法有太多琢磨，會後也由發言體系統一對外說明，因此，今年股東會不論外資法人或是小股東都想聽聽兩位經營者親身說法。

而從台積電在致股東營業報告書中，略微可以看出台積電因應脈絡，報告書中提到面對全球經濟疲軟及國際間貿易緊張局勢所帶來業務上的逆風，台積電將致力於強化業務的基本體質並加速我們技術的差異化，也將強化我們的網路安全以及機密資訊保護措施。當撥雲見日之時，台積電有決心將成為半導體業更強壯的一股力量。

資深副總經理暨財務長何麗梅先前說明，強調四項不變：華為事件台積電出口客戶維持不變，第二季營收財測目標不變、下半年強勁成長看法不變、2019全年營運微幅成長目標不變，今年資本支出金額不變。

台積電股東會半導體

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