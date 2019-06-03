外資賣不停 蘋概三王領跌

2019-06-03 10:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



外資上周五雖然轉為小買超，但是5月賣超台股達1,449.32億元，權值股為首要提款機，蘋概三王台積電(2330)、鴻海、大立光的賣超壓力並未解除，今(3)日三王齊挫，大立光一度失守3,600元，盤中跌幅逾2.7%，台積電下跌也拖累大盤表現。

權值股的台積電及鴻海仍是難逃賣超命運，鴻海上周五收紅，但統計外資連續賣超14個交易日，合計賣超 17萬376張，5月則是遭外資賣超16萬6,997張；今日股價開低，以72.3元開出，一度下滑至72.2元，盤中跌幅1.08%。

台積電上周五也是收紅，統計外資連續賣超20個交易日，合計賣超21萬2,638張，統計5月外資賣超則達19萬3,070張，今日股價走跌，早盤以235.5元平盤開出後走低，一度下跌至232元，盤中跌幅0.63%。

大立光上周五收紅，統計外資連續8天賣超，合計賣超991張，今日以3,665元開低，一度跌破3,600元關卡下滑至3,580元，盤中跌幅2.78%。

蘋概三王走跌，台股今日開盤一度大跌逾百點，盤中跌幅收斂；群益長安基金經理人王耀龍表示，美中貿易戰為市場增添不確定性，後續仍須留意相關議題進展、外資籌碼動向等。