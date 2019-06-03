親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

NBA文字直播／第三節開局18：0攻勢 勇士超前暴龍

餐桌全球化？華人吃花膠，非洲「血汗魚鰾」

林昌興：原油波動大 商品機會來了

2019-06-03 09:52經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

▇期貨分析師 林昌興

上周ETF市場波動最大的兩個商品都不是股價指數類型，這也表示短線期來說指數的波動開始降低，資金開始從證券市場流出轉往商品市場，這對於國內投資人來說可以調整心態，在能源和反1槓桿上多關注找到交易機會。

1.原油大跳水：趨勢為王，外資先行出脫的原油拋售潮，在上周五（5/31）大跌下輕原油這一波從高點的66.6美元已經跌到53.3美元，跌幅達到20%之多，觀察外資動向已經連續賣超兩周元大S&P 原油正2（00672L），並且本周第一次加碼買進元大S&P原油反1（00673R），提醒投資人，這種槓桿類的ETF波動大速度快，絕對是順勢加碼逆勢出場不可融資再攤平，否則短線會有大幅的價格風險出現。

2.大陸打底美股續跌：中美貿易戰下兩大股市都討不到好處，但近期觀察市場看來美股跌得較深，陸股反而開始打底守穩的跡象，從外資的ETF買超布局上，可以看到目前外資追捧的是富邦VIX（00677U），上周又大買12萬張之多，可見外資不論在美國本土或海外衍生品都看壞美股後市，因此，若有拉回可跟著外資持續建立部位。而陸股的買超第一名就是富邦上証正2（00633L），短線上，看來大陸股市的A50下檔有撐，並且不跟隨美股連續修正，資金開始持續棄美股轉A股的效應出現。

3.台股仍為外資賣超重心：投資人必須了解，雖然上周台股呈現開低走高的護盤格局，但是外資只要開始調降台股評等就不手軟，已經連續看到外資大賣元大台灣50（0050）兩周，短線來說，只要外資尚未停止賣超0050之前，短線大盤頂多有撐落在區間之中，股票方面不要過於樂觀，降低台股持有部位相對比較安全。

影音：興哥TalkShow – ETF最前線單元

林昌興(ETF領航大師)：台灣金融發展協會副理事長、上証交易所、大商所、鄭商所特...
林昌興(ETF領航大師)：台灣金融發展協會副理事長、上証交易所、大商所、鄭商所特聘講師
分享

外資美股台股

相關新聞

全民權證／聯發科 選價內外15%

2019-06-02 23:16

全民權證／群創帶勁 兩檔有看頭

2019-06-02 23:16

全民權證／台積電放閃 押長天期

2019-06-02 23:16

最牛一輪／玉晶光利多 群益89靚

2019-06-02 23:16

國泰金、富邦金 瞄準價平

2019-06-02 23:16

中磊、嘉聯益 挑逾三個月

2019-06-02 23:16

健鼎、燿華 認購拉風

2019-06-02 23:15

期貨商論壇／聯發科期 分批買

2019-06-02 23:06

熱門文章

面板雙虎股價破底 有隱憂

2019-06-02 23:34

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top