林昌興：原油波動大 商品機會來了

2019-06-03 09:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



▇期貨分析師 林昌興

上周ETF市場波動最大的兩個商品都不是股價指數類型，這也表示短線期來說指數的波動開始降低，資金開始從證券市場流出轉往商品市場，這對於國內投資人來說可以調整心態，在能源和反1槓桿上多關注找到交易機會。

1.原油大跳水：趨勢為王，外資先行出脫的原油拋售潮，在上周五（5/31）大跌下輕原油這一波從高點的66.6美元已經跌到53.3美元，跌幅達到20%之多，觀察外資動向已經連續賣超兩周元大S&P 原油正2（00672L），並且本周第一次加碼買進元大S&P原油反1（00673R），提醒投資人，這種槓桿類的ETF波動大速度快，絕對是順勢加碼逆勢出場不可融資再攤平，否則短線會有大幅的價格風險出現。

2.大陸打底美股續跌：中美貿易戰下兩大股市都討不到好處，但近期觀察市場看來美股跌得較深，陸股反而開始打底守穩的跡象，從外資的ETF買超布局上，可以看到目前外資追捧的是富邦VIX（00677U），上周又大買12萬張之多，可見外資不論在美國本土或海外衍生品都看壞美股後市，因此，若有拉回可跟著外資持續建立部位。而陸股的買超第一名就是富邦上証正2（00633L），短線上，看來大陸股市的A50下檔有撐，並且不跟隨美股連續修正，資金開始持續棄美股轉A股的效應出現。

3.台股仍為外資賣超重心：投資人必須了解，雖然上周台股呈現開低走高的護盤格局，但是外資只要開始調降台股評等就不手軟，已經連續看到外資大賣元大台灣50（0050）兩周，短線來說，只要外資尚未停止賣超0050之前，短線大盤頂多有撐落在區間之中，股票方面不要過於樂觀，降低台股持有部位相對比較安全。

影音：興哥TalkShow – ETF最前線單元