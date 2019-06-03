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大立光開盤跌逾3% 台股開低走低大跌逾百點

2019-06-03 09:17經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

受到上周五（31）美股重挫影響，台股今（28）日指數開低在10,482.45點，下跌16.04點，早盤賣壓沉重，開盤7分鐘，指數大跌逾百點，跌破10400點。法人指出，短線上，關注5月營收公布以及法說會情況。

由於川普為了解決移民問題，意外對墨西哥祭出關稅制裁計畫，加上中國宣布將建立「不可靠實體清單制度」，顯示美中貿易戰持續惡化，造成美股全面性走低，終場道瓊工業指數下跌354.8點，收在24815點；標普500指數下跌36.8點，收在2752.06點；Nasdaq指數下跌114.5點，收在7453.14點；費半指數下跌19.1點，收在1296.18點。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，華為事件雖重擊相關電子供應鏈，但股價跌深也拉出了投資機會，於G20峰會之前，除非有美方出手進一步的戰略，大盤或有機會在年線附近築底，而受美中貿易戰波及的電子股有機會先行技術面反彈。對於先前相對強勢的傳產股，若無具體基本面支撐，則要留意有修正的可能。

日盛首選基金經理人楊遠瀚表示，非電子族群相對抗跌，營建資產、內需相關及生技等受貿易戰衝擊較低個股相對吸金，而低波動、高殖利率概念股可提供下檔支撐。電子產業方面，TWS、5G、IC設計等概念股可關注。無線藍牙耳機風潮（TWS）成為2019年的市場發展趨勢 ，各大手機品牌廠已開始進攻這塊大餅，感測器、藍牙晶片、無線充電及MCU等產品線，有機會在2019年放量出貨挹注業績。

大立光執行長林恩平。報系資料照
大立光執行長林恩平。報系資料照
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藍牙耳機貿易戰

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