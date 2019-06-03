陸股承壓？ 留意中國財新製造業PMI是否下滑

2019-06-03 09:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



中國大陸今天公布財新製造PMI，法人說，留意PMI數據是否下滑，對陸股、中國A50、人民幣匯率等是否有所影響。

中國4月財新製造業採購經理人指數（PMI）由50.8跌至50.2，低於市場預期的50.9，顯示中國經濟並不樂觀。

5月31日公布的中國5月官方製造業PMI由4月的50.1降至49.4，也低於市場預期的49.9，並為三個月低點，中國製造業景氣呈現放緩。