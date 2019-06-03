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川普放話、美股自摔 台股止穩看兩關鍵

2019-06-03 08:47經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

美國川普對墨西哥祭出關稅，周五美國汽車、航空股版塊重挫、三大指數全數收黑，道瓊指數下跌1.41%，S&P 500指數下跌1.32%，NASDAQ下跌1.51%。

川普推特宣布，自6/10起對墨西哥所有輸美產品開徵5%關稅，直到當地非法移民不再偷渡入美國為止，又推文表示，企業為躲避關稅會撤離佔據美國3成汽車產業的墨西哥、返國製造。

市場分析師，儘管國際指數從高檔以來跌了整整一個月，不過特別就美股來說，依舊沒有看到明顯止跌的訊號，道瓊工業指數不僅面臨頸線保衛戰，費半指數也是瀕臨跌破1300點重要關卡，顯示國際股市對於第四輪3250億元商品關稅、華為禁令與經濟前景疑慮是有增無減。

台股在華為與蘋概等電子股領跌之下，目前指數已經回測到接近10,200點位置，接下來觀察重點有二，其一在於電子股在諸多利 空下能否開始量縮止穩，量縮除代表籌碼穩定外，也代表對於利空的敏感度降低，其二則是觀察指數能否重新站穩 5日與10日均線之上並帶動均線上揚。

儘管外資由賣轉買有利反彈延續，但周線連3黑後收紅未能確認波段止跌，操作仍以短價差應對，關注營運樂觀且守住支撐或已領先打底並表態強彈之個股。

關稅墨西哥華為

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