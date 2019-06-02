台股展望正向 多頭反攻先鋒

2019-06-02 19:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



台股周線由黑翻紅，指數本周再戰10,500點大關；法人表示，現階段雖國際貿易戰變數仍存，且時序位處產業淡季，但台股基本面並未改變，短線上，產業展望正向、法人買盤青睞族群，將躍居多頭反攻先鋒部隊。

近期飽受美中貿易干擾的電子股，上周五（31日）在資金回流推升下，上演強勢反彈，帶動台股表現，終場指數上漲115點，收在10,498點，重返年線，周線收紅。成交量放大到1,237億元。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，就短線來看，相較於美國下達華為禁令初期的恐慌情緒，現階段市場已逐步計算出事件影響程度，有助台廠供應鏈尋求股價支撐。

同時陸續有部分正面訊息傳出，如台積電重申下半年財測不變、中國稱不會打擊外資企業等，在情緒回穩下台股出現急跌反彈。

周書玄認為，目前美國十年期公債殖利率約2.2%，而台股權重半導體指標雖面臨外資下修營運展望之雜音，其殖利率對長線資金具有一定吸引力，在貿易戰未全面失控的前提下，仍可扮演穩盤角色。

科技股過去一段時間的回檔反映基本面不確定性，市場大幅偏好轉單、遷廠或內需題材，不少傳產股價遂獲推升，甚至在資金追捧下有創新高表現。

不過，投資人仍須留意個股評價面是否反映過度，以及盤勢回穩後，市場將重拾對科技股中長線成長力的偏好，現階段不少具基本面優勢的個股遭錯殺，可待貿易戰明朗化後擇優增持。

台新投顧副總黃文清則指出，台股近期震盪反彈，本周將進一步向10,500點叩關，建議投資人短線布局，應以產業展望正向、法人買盤青睞族群為主。

由於這些產業展望正向、法人買盤青睞族群，普偏具備長期競爭力與產業獲利可期等特點，股價相對較有表現機會。

例如裕隆、統一、兆豐金、華固、中壽、台泥、聯發科、神盾、微星、智邦、創意等，近五個交易日法人買超逾千張，且今年全年法人預估的每股稅後純益（EPS）將超過2元。

黃文清強調，現階段在台股反彈走勢啟動，投資人可以趁著指數震盪整理的同時，布局產業展望正向、法人買盤青睞族群，等待個股發動上漲攻勢。