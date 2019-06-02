股海自由行／避戰概念股 短線亮點

2019-06-02 00:37 經濟日報 朱晏民



先前市場對下半年樂觀的預期並非全無風險，如今看來，下半年旺季落空的機率恐怕愈來愈高，主因美中貿易戰由緩和變成緊張，以及華為斷鏈事件的影響。

去年10月美中貿易戰升級曾經造成當年第4季全球貿易的急凍，如今貿易戰再度劍拔弩張，已嚴重影響廠商的投資意願與消費者的信心。目前不僅見到來自中國的工具機訂單急凍，汽車與家電等耐久性消費財需求也明顯放緩。

美國5月16日對華為祭出雙向禁售令，此對整體科技業的影響更是深遠，可歸納出幾個重點：1.科技業下半年恐旺季不旺。2.華為智慧型手機市占率下滑，取而代之的是南韓三星電子將獲漁翁之利。3.蘋果iPhone可能因中國反美情緒增溫以及未來潛在的增稅案（美對中國進口之3,250億美元商品）而影響到換機需求。4.部分美歐獨家供應的零組件並沒有任何替代供應商，只要華為斷鏈事件無法解決將長期重創華為。5.華為基地台市占率下滑，取而代之的是Ericsson與Nokia。6.全球5G基礎建設可能遞延六個月以上。

儘管華為斷鏈事件後，華為仍對供應鏈積極的拉貨，這應只是預先備貨的假性需求。由於華為2018年出貨的2億支智慧型手機中，有近五成是來自中國以外的國家，這些中國以外國家的消費者將開始對華為手機產生觀望，其中華為旗艦機種的替代品可能以三星品牌的機率較大；欲購買中低階款手機的消費者則可能轉往OPPO、VIVO、小米等。

而台廠當中，台積電、大立光、鴻海等來自華為的獲利比重分別高達10%、20%、5%，只要華為手機終端需求開始減緩，勢必影響未來拉貨動能。

部分美歐獨家供應給華為的零組件，在中國並沒有任何替代供應商，包含：1.手機射頻IC（RF）目前由美國Qorvo、Lumentum、Skyworks等三家廠商所寡占，華為亦無法自行生產。2. 5G基地台所需之FPGA由美商XilinX與Altera（已被Intel收購）。3.數位積體電路的設計與半導體製造都需用到EDA的專利，而這些專利目前均掌握在Synopsys、Cadence、Mentor Graphics（已被西門子收購）等三家歐美大廠。4.所有智慧型手機的設計架構均以ARM為基礎，主要提供處理器的指令集，而這項專利或架構則由英國的ARM所獨占。

華為斷鏈事件後將使全球5G發展延後至少六個月以上，其中已使用華為5G設備的英國與韓國，需等待Ericsson或Nokia確定可相容現有華為設備並補強後，才會開始繼續建置，預估此影響時間約六個月。

另外中國本身的5G建置需等待中興或大唐等二線廠技術成熟才能補上，預估此影響時間約三至六個月。全球5G基地台2019/2020/2021年滲透率，將由原預估之2%/8%/17%修正為2%/4%/11%。另外，若考慮歐美基地台設備的價格將較華為設備高出三成以上情境所導致的觀望態度，恐怕將使遞延時間更加拉長。

綜合而言，華為事件與未來貿易戰的發展對科技股的衝擊大，這也使得市場資金持續往內需股竄逃，防禦型類股或貿易戰免疫類股，包含食品、營建、資產、電信、金融等，以及貿易戰轉單受惠股，包含製鞋、成衣、機車零組件等，仍將是短期的投資重點。

而科技股則需等待貿易戰轉為緩和，或最大利空所淬煉出超低的評價後，才是較佳的買點。

（作者是凱基投顧董事長）