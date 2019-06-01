題材發酵 生技股醞釀漲勢

2019-06-01 13:32 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉子菁 ／台北報導



投顧點名看好生技族群表現。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

全球最大醫學盛事--北美生物科技產業展將在下周一登場，國內上櫃生技股東洋（4105）、浩鼎皆積極參展搶占相關商機。法人看好，將有望吸引資金流入生技族群，投資人可留意基本面佳且評價低的生技股，伺機布局。

兆豐投顧表示，台股本周周線中止連三黑並翻紅，外資也在5月的最後一個交易日終結連17賣超，由於台股目前反應跌深反彈行情，因此選股操作上，應盡量避開受貿易戰衝擊大的產業。看好生技族群除了較不受貿易戰影響外，還具備低基期優勢，搭配近期題材發酵下，有望扮演反彈指標。

統一投顧則點名看好過去三年本業有穩定獲利、今年高獲利成長且低PE的個股，如麗豐-KY、生展、承業醫、鐿鈦、康友-KY。如生展是亞洲最強的菌類保健食品廠，亦是台灣益生菌產品ODM的龍頭，公司今年起陸續打進國際市場如大陸、日本、美國，2020年也將有機會進入歐洲。由於日本、大陸、歐美的益生菌市場規模逾台灣的50倍，潛力龐大，將有望帶動今年營運創歷史新高。

承業醫則為台灣地區的放腫設備代理龍頭，並代理國際多品牌具利基的手術室大小設備與耗材，今年將受惠台灣裝機的醫院數量增加、代理設備與醫材品項大增，及印度第二季起有租賃收入，今年營運也有望創歷史新高。

康友-KY目前的兩大事業則以大陸與菲律賓輸液，以及印尼禽疫苗為主。統一投顧看好康友的輸液屬於穩定的事業，預期未來公司的動能將來自於印尼疫苗市場，預估今年獲利也有望創歷史新高。