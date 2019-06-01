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股海指南針／台商回流概念 大盤及時雨

2019-06-01 00:30經濟日報 林成蔭

美中貿易爭端突然升溫，讓原本復甦中的景氣亂了套。根據國發會公布，4月份的景氣對策信號續呈黃藍燈，綜合判斷分數為21分，較上月增加1分，雖未惡化，也沒有好轉，而領先指標不含趨勢指數為102.47，較上月上升0.85%，有增溫的跡象。

然而，台灣經濟研究院的「5月份景氣動向調查報告」顯示，4月製造業、服務業、營建業三項營業氣候測驗點同時走低，透露出經濟成長的腳步並不一致，方向不明。

特別提醒的是，上述兩者為4月份的調查，當時的經濟確實出現回升動能，可是美東時間5月5日下午，美國總統川普透過推特宣布，對中國2,000億美元進口品課徵的10%關稅稅率將在5月10日調高至25%，震驚全球，因此，後續的總經數據如6月初公布的PMI（採購經理人指數），會較為貼切當下政經環境。

看起來，目前一般民眾影響還不是非常顯著。美國經濟諮商理事會委託知名市調機構尼爾森調查，構成消費者信心指數，5月份初步結果的調查截止日為5月16日，最新數據為134.1，較4月份的129.2上揚，現階段衝擊較去年第4季為低。

股市也有類似的反應，中國股市在五一長假後，5月6日開市，川普丟出震撼彈，滬深兩市跳空開低，由4月底收盤的3,913點，到5月27日的最低3,556點，跌幅約9.12%，把去年12月起漲的2,935點上漲到本波最高的4,126點回檔修正二分之一，由均線觀察，力守和年線交叉向上的半年線，較去年底抗跌。

台股在5月29日才剛出現10,227點的本波新低，在本月的最後一個交易日（5月31日）大漲115點重新站回位於10,417點的年線之上，暫時擺脫破底的危機，表現亦較去年第4季具韌性。

台灣加權指數周五能強勁反彈主因在於外資翻賣為買，去年美中貿易戰在10月份引爆股災，外資在台股單月賣超達新台幣1,429億元，為2011年8月歐債危機以來最大金額，今年5月外資賣超達1,449億元，已經超越去年10月的規模，本波減碼還翻空為多，反彈應是合理。

長期來說，台灣經濟的關鍵時刻已經出現，美國聯準會（Fed）最新報告分析，美中關稅戰最可能的結果是，美國商品更加昂貴、中國因企業外逃導致就業降低，可能將市占讓給價格更高但不收關稅的亞洲競爭對手如韓國、台灣和東南亞。數據顯示，去年9月底美對中祭出第三輪調升關稅後，美國從中國的進口量下滑，從台灣、越南、韓國的進口則上升。

根據經濟部統計，推出「歡迎台商回台投資行動方案」以來，共通過66家台商回流，累積投資逾新台幣3,300億元，預估可帶來超過3萬1,300個本國就業機會，這對長期面臨資金和人才外流的台灣來說，是「天降甘霖」。

初期先以活化原有廠區為主，需要政府協助的為人力招聘，這對就業率甚至於薪資提升會有所助益，中長期而言，將會對整體消費、住宅、工業區等帶來人流和金流的活水，這是不可忽視的力量，營建指數創2015年6月以來最高，指標股如華固、長虹、冠德等表現強勁，資產、機械設備、系統整合、風電業者，亦有需求浮現；生技醫療、休閒食品屬於民生需求，低檔有限。

（作者是資深證券分析師）

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