這幾檔金融保險股 外資升評喊買

2019-05-31 21:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



壽險股出運？摩根大通最新報告表示，今年台灣金融股仍將由銀行股衝鋒，不過在壽險股和銀行股評價差異已大，且壽險股獲利沒預期來得差，看好類股止跌反彈，首選獲利王富邦金（2881），並將中壽、台新金升至「加碼」。

摩根大通此次重申銀行股優於壽險股，但在跌深價值浮現下，看好壽險股也有發揮，另外在銀行股，同步調降第一金至「減碼」，主要不看好評價偏高，獲利也有隱憂。

摩根大通表示，今年台灣銀行股大幅跑贏壽險股，足見銀行股基本面獲得認同。受惠台商回流、貿易戰轉移基地，及政府擴大建設，預期銀行業貸款和手續費收入穩定成長，今年未扣除風險準備金的獲利表現（PPOP），將比去年平均成長10%。

相較下，壽險業成長性受到質疑，不過摩根大通分析，前四月市場反而沒有想像差，壽險股獲利僅較去年同期高峰減少三成多，比最壞的情況來得好。

另方面，隨著壽險股與銀行股的評價差距來到長期高點，凸顯外界對壽險股過度悲觀，不久到來的除權息旺季，可望推升壽險獲利；摩根大通預期，兩類金控的評價不會進一步擴大。

在金管會政策，不論是限制海外債或債券ETF投資，乃至未來才上路的IFRS 17，摩根大通認為仍多多少少帶來影響，不過危機也是轉機，政策引導台灣壽險朝更國際化、更嚴謹的制度轉型，而且多數壽險提到風險可控，反映台灣壽險還是有硬底子。

獲利王富邦金營運穩定，長期獲得多家外資看好，摩根大通將其列為壽險股首選，其次是中壽和台新金，分別有大陸事業趨穩、及整體體質改善的好消息，獲升評至「加碼」，最新目標價各30元、15.8元。