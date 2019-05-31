投信作帳 重押三族群

2019-05-31 19:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



台股受美中貿易談判不明朗、華為禁令等因素接連衝擊，投信法人被迫謀求季底作帳的應變之道。法人分析，投信加碼作帳首選三大族群，包括業績表現佳、內需股、價值股。

台新投顧副總黃文清分析，投信法人因績效每月、每季結算，績效壓力較重。依過去經驗，台股在跌深後，有機會上演反彈行情，不排除投信趁最近空窗期進場，這從近期投信買超動作勝過外資法人可獲得印證。

日盛投顧協理鐘國忠則指出，投信操盤分為電子派、非電派，今年以來以電子派勝出，但在5月初美中貿易戰擴大後，資金流向內需股、資產股，非電派氣勢大振，這使得原本持有電子股較多的基金有追趕的壓力。此外，台股在14日第一次觸碰年線，通常年線對基金經理人是進場時點。台股昨天大漲115點，鐘國忠認為，端午前將呈現類股輪動，指數有機會挑戰10,500~10,550點間附近壓力區。

觀察投信法人在台股14日扣抵年線以來累計買超張數，超過5,000張的個股達七檔，清一色是防禦型股票，金融股占二檔之多，包括兆豐金、第一金，分居第一、第二，張數都超過萬張以上；電信股上榜率更高，台灣大、中華電分別擠進第三、第五；盤面人氣指標營建資產股台肥、遠東新、冠德分居第四、六、七。

日盛精選五虎基金經理人林佳興表示，後續基本面變化與貿易戰議題仍牽動市場發展，接下來是否有新一波外國企業供應鏈停止出貨關鍵技術產品或禁止銷售相關華為產品消息面，影響電子股乃至於台股表現。

選股方面，林佳興認為，電子股方面，資料中心、伺服器供應鏈、5G、TWS、車用電子、AI等概念股可關注；非電方面，金融、紡織、塑化可關注，紡織產業在健康庫存水平和美國強勁消費力帶動下，相關紡織個股下半年可望受惠運動服飾市場需求樂觀。