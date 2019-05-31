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外資5月台股大提款 單月賣超1449億

2019-05-31 18:36經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股31日收在10,498.49點，收復年線，外資則是大賣超，5月賣超金額達1,449.32億元，以買賣超個股來看，5月買超冠軍為台灣高鐵，合計買超52,776張，推升股價本月漲幅15.69%，但權值股則成為提款機，5月賣超群創達33萬1,457張，高居賣超之冠，台積電(2330)、鴻海也都是大買超的個股。

台股今日強彈，三大法人轉為買超，合計買超31.6億元，其中外資終止連續17個交易日的賣超轉為買超，單日買超19.07億元，不過，外資在5月的22個交易日中僅4個交易日買超，其餘都是賣超，合計5月賣超達1,449.32億元，創史上第四大單月賣超紀錄。

統計外資5月買超集中傳產股居多，買超前十大個股依序是台灣高鐵、統一、中工、上海商銀、亞泥、如興、台企銀、冠德、聯發科、台肥；至於5月遭到外資大賣的前十大個股依序是群創、國泰金、友達、台積電、開發金、新光金、鴻海、中鋼、旺宏、富邦金。

權王台積電、鴻海5月遭到外資強大賣壓，鴻海今日股價收紅，以73.9元作收，但續遭外資賣超12,347張，合計已遭外資連續賣超14天，5月則是遭外資賣超16萬6,997張。

台積電今日股價以235.5元收盤，上漲4.5元，但是外資仍是賣超3,387張，合計已連續20天遭外資賣超，統計5月外資賣超則達19萬3,070張。

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