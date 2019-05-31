外資今買超19億終止連17賣 最愛這10檔

2019-05-31 17:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股今（31）日強彈以10,498.49點作收，上漲115.5點，三大法人全數轉為買超，其中外資買超19.07億元，終止連續17天的賣超，統計外資買超最愛金融股，今日買超前十大個股中有5檔金融股，買超冠軍為富邦VIX，單日買超73,291張，新光金則獲外資買超36,400張居第二。

台股今日開小紅震盪走高，早盤雖曾短暫翻黑，但在蘋概三王大立光、台積電、鴻海齊漲下，蘋概股、IC設計股等電子股強彈，推升大盤指數收復年線，終場以10,498.49點作收，上漲115.5點，成交量1,237.96億元，本周上漲170.21點，周漲幅1.65%。

三大法人全數買超，合計買超31.6億元，外資及陸資（不含外資自營商）買超19.07億元，終止本波連續17天的賣超轉為買超、投信買超10.68億元，自營商買超（合計）1.85億元，其中自營商（自行買賣）買超1.51億元，自營商（避險）買超0.33億元。

統計外資今日買超前十大個股依序是富邦VIX、新光金、元大滬深300正2、台新金、中信金、群創、台企銀、兆豐金、仁寶及統一；其中金融股高達5檔，可見外資雖轉為買超，但仍是以布局金融股為主，電子股則有2檔，傳產股有1檔。

今日外資買超前十一到二十名依序是台灣高鐵、欣興、華航、華南金、國泰金、合庫金、富邦金、台泥、開發金；其中金融股達6檔；以外資買超前二十個股來看，光是金融股就占了11檔。

至於賣超前十大依序是緯創、鴻海、榮成、元大S&P原油正2、玉山金、中石化、英業達、元大金、台積電、元大台灣50反1；權值股的台積電及鴻海仍是難逃賣超命運，鴻海股價收紅，以73.9元作收，今日續遭外資賣超12,347張，居賣超第二，合計已遭外資連續賣超14天，合計賣超 17萬376張。

台積電股價以235.5元收盤，上漲4.5元，但是外資仍是賣超3,387張，合計已連續20天遭外資賣超，合計賣超21萬2,638張；股王大立光今日收3,770元，上漲180元，漲幅5.01%，外資單日賣超72張，合計已連續8天遭外資賣超，合計賣超991張。