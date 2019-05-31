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華為風暴 郭明錤：供三星、蘋果供應鏈股價修正後買點

2019-05-31 15:57經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

美中貿易戰火下，美國祭出對華為的禁售及禁賣令，讓相關供應鏈都高度關注後續事件的發展，天風國際分析師郭明錤最新報告整理出11個問題，解析美國對華為實施出口禁令的關鍵議題與情境推演，他認為，台積電(2330)會在合法前提下捍衛客戶權利，另外，近期三星、蘋果供應鏈股價修正反而提供買點。

郭明錤在最新電子行業趨勢報告中，列出在過去兩星期投資人最常問到11個與華為相關的問題，有關美國是否會施壓台積電，禁止出貨給海思一事，他表示，相信台積電會在合法前提下捍衛客戶權利。

另外，郭明錤分析華為手機供應鏈所受到的影響，他指出，原本推估華為去年及今年手機出貨分別為2.1億支及2.7億支，非中國市場的整體出貨比重約40~45%，但如果華為新手機無法預裝GMS，已有非中國地區的電信運營商停售華為手機，造成過去1~2星期華為手機全球供應鏈的股價明顯修正，代表資本市場預期華為手機在非中國市場可能存有潛在風險。

郭明錤說，華為手機出貨問題對大部分供應商在中長期的影響不大，因為可以改出貨給競爭對手；但對華為已積極採用的手機零組件供應商來說，可能會受害較多，包括晶圓代工、相機、ToF、COF等。

郭明錤指出，如果華為手機持續在非中國市場降低出貨，近期三星與蘋果供應鏈股價修正反而提供買點，他預估，三星今年手機出貨可望達3~3.2億支部，蘋果在非中國手機市場市占增加，可抵銷在中國市場的市占下滑，長期來看，iPhone年出貨量可望重回約2億支。

郭明錤表示，在推估美國禁令對華為手機出貨量的影響及誰將會受益的問題上，在華為找到替代方案前，預估每月手機出貨將約下滑800~1,000萬支，最樂觀情境是華為可在6~7月推出自有作業系統，且可取代Android+GMS，那麼今年出貨量預計將由原先預計的2.7億支，下修至2.4~2.6億部。

但如果華為自有作業系統不在今年推出，或是無法完全取代，那麼今年手機出貨量可能下修至1.8~2億支；他指出，如果華為在非中國市場的市占下滑，三星將是主要受益者，蘋果則是第二受益者。

美國對華為實施出口禁令的關鍵議題與情境推演，近期三星、蘋果供應鏈股價修正反而提供...
美國對華為實施出口禁令的關鍵議題與情境推演，近期三星、蘋果供應鏈股價修正反而提供買點。美聯社
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