外資終止17賣 今買超台股19億

2019-05-31 15:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 盧宏奇 ╱即時報導



台股今（31）日強彈站回年線，根據證交所統計，外資終於轉為買超19億元，終止本波自5月8日以來的連續17個交易日賣超；投信、自營商則分別買超10億元、1.85億元。

美中貿易戰5月初重新開打，國際熱錢紛紛撤離新興市場，台股也面臨股匯雙殺命運，外資自5月8日起連17賣，5月22個交易日中，僅4日出現買超，新台幣匯率也一路貶至31.6元。

根據證交所統計，今日外資不含盤後交易買超19億元，累計5月賣超金額達1,449億元，超越去年10月的1,429億元，排名史上第四大單月賣超紀錄。