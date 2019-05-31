和碩小金雞晶碩 申請轉上市

2019-05-31 14:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



知名隱形眼鏡品牌晶碩光學（6491）將轉上市掛牌，證交所表示，今（31）日受理晶碩送件申請上市，為今年第三家申請上市的國內企業，也將為上市生技股添新成員。

根據公開資料，晶碩負責人為童子賢，是市場看好的和碩集團小金雞。目前晶碩的實收資本額有6億元，以隱形眼鏡為主產品。去年稅前純益約7.6億元，每股純益（EPS）9.02元。

晶碩5月來價漲量增，今天隨大盤上漲，股價來到223元附近。