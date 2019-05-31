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宏全延遲輸入重訊 證交所開罰3萬元

2019-05-31 14:30經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

宏全（9939）日前公告增資子公司宏全控股，因延遲輸入重大訊息，證交所公告處以宏全3萬元違約金，並函知公司依法辦理。

證交所表示，宏全3月26日決議對子公司宏全控股增資，經查雖符合「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第20款情事，但宏全延遲輸入到公開資訊觀測站重大訊息畫面，已違反前述處理程序規定，開罰違約金3萬元。

宏全證交所上市公司
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