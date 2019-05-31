福邦每股配發0.2元現金股利 私募基金預計年中到位

2019-05-31 12:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



福邦證券（6026）今（31）日召開股東會，宣布去年度盈餘派發，每股配發0.2元現金股利。在去年一口氣辦理七件IPO，福邦今年將轉向衝刺SPO和併購案，目標各6〜8件及3〜5件，IPO預計仍有五件，並預期私募基金資金在年中到位，將是證券業第1檔。

福邦今年第1季已辦理3件IPO，推升累計獲利達1億元，接下來將聚焦上市櫃公司，衝刺SPO和併購案，私募基金也積極籌備，力拚業務向上。