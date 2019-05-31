天氣好熱！夏日商機蠢蠢欲動 8檔概念股熱身

2019-05-31 12:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



時序進入五月底，夏日商機醞釀起跑，其中消暑飲品進入旺季，相關概念股將隨利多發酵，成為近期盤面上交投重心，包括飲料大廠統一（1216）、愛滋味、泰山等，市場法人表示，隨著天氣越來越熱，帶動飲料及通路商進入旺季，相關族群直得留意。

夏日飲料商機，成為市場新的避險選擇，飲料大廠泰山技術面站上所有均線，統計5月以來漲幅超過10%，內需指標的統一，5月漲幅也有8.6%，帶動銷售通路的統一超，原物料供應商六角、鮮活果汁、雅茗-KY，以及瓶蓋大廠宏全等飲料概念股，受到買盤注意，股價逆勢上漲。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，隨著天氣氣候進入旺季，飲料、冰品商機需求上揚，除了有利飲料場的業績表現外，也可望帶動上下游供應鏈乘勢崛起。

其中，統一是國內食品龍頭大廠，伴隨時序上進入飲料、冰品等夏季旺季，出貨暢旺，4月合併營收369.19億元，年增4.55％。

由於以往第2季、第3季都屬於食品、飲料旺季，泰山日前舉辦股東常會時也表示，今年仍會以去年上市的「茶攤一條街」等明星品牌，繼續搶攻國內消費市場需求。

蔡明翰提醒，雖然台股目前陷入中美貿易大戰陰霾，但還是要留意消息面影響，假如資金回流電子股，內需題材可能會有賣壓。