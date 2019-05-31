台勝科：第3季是今年營運谷底 第4季將回升

2019-05-31 12:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



美中貿易戰牽動全球電子供應鏈供需，市場對今年旺季需求仍持續觀察之際，半導體矽晶圓大廠台勝科（3532）昨（30）日在法說會上表示，矽晶圓從今年第一季進入調整期，預計庫存調整在經過三個季度可大致告一段落，且估計該公司營運谷底將落在第三季，預期第四季營運表現將可回升。

除半導體第一季處於庫存調整外，台勝科指出，中美貿易戰更讓市場充滿不確定性，通訊、消費電子等終端需求逐步放緩，預期今年半導體景氣恐較去年減緩，對於市場高度關注的華為事件，台勝科表示，華為的影響，應只是供應鏈的調整，長期來看影響產業供需不會很大。

台勝科在法說會上也指出，第一季受到蘋果銷售不佳和比特幣市場降溫影響，今年第一季時，12吋矽晶圓的單價開始下滑，但8吋的ASP還能維持平盤到小幅上漲，不過，進入第二季之後，變成記憶體市況明顯不佳，影響8吋矽晶圓需求，及平均單價出現修正壓力，另外，全球智慧手機銷售不佳，也對市場產生影響，包括12吋和8吋的需求都是衰退。

至於今下半年市場，台勝科表示，在考慮美中貿易戰影響下，由於AI（人工智慧）、5G、IOT及車用需求的帶動下，台勝科預估，該公司業績今年單季的谷底將落在第三季，且公司預估，第四季業績會回升。

從營運表現來看，台勝科第一季每股稅後純益為2.69元，仍較去年第四季的2.29元成長，但四月營收9.6億元，則較三月和去年同期分別下跌24.2％和28.7％，已反映出市況下滑情況，以公司預估，第三季才是全年谷底的情況來看，後市單月業績恐仍有下滑壓力。