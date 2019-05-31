尚志違反資訊申報規定 證交所開罰3萬元

2019-05-31 12:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台灣證券交易所表示，尚志半導體旗下綠能因延遲輸入無法申報財報資訊，處以尚志3萬元違約金，並函知公司依規定辦理。

證交所指出，尚志重要子公司綠能因5月17日無法如期申報107年度財報，經查符合「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第30款情事，但公司遲至5月29日18時40分才輸入公開資訊觀測站，違反前述處理程序規定，故處以違約金3萬元。