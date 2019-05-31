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川普對墨西哥課稅 台灣電子五哥影響看這裡

2019-05-31 11:17經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

川普。美聯社
川普。美聯社
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自稱「關稅人」的美國總統川普又出招，宣布對墨西哥所有輸往美國產品加徵5%關稅，並威脅關稅將逐步上調，由於台灣電子五哥多數於墨西哥設有工廠，在出口至美國市場，引發市場擔心，影響代工廠營運，尤其以緯穎（6669）在墨西哥生產比重最高，導致今（31）日緯穎盤中股價重挫逾8%，母公司緯創也同步大跌，而緯穎落難，也讓市場聯想廣達是否有「轉單效應」，股價盤中大漲逾4.5%。

川普為解決美墨邊境圍牆問題，對墨西哥打起關稅戰，宣布自6月10日起對進口至墨西哥所有產品徵收5%關稅，他同時威嚇，稅率將從7月1日起逐月上調，到10月1日起稅率將上調至25%。

由於台灣電子業先前看上美墨邊境設立的保稅區享有稅率優惠，多數廠商於當地設立工廠，在出口至美國市場。以電子代工廠來看，緯創、英業達、仁寶、鴻海及和碩等皆在墨西哥設有工廠。

不過，各家由於產品及策略不同，在墨西哥佈局大小比重不一。

像緯創在當地就設有伺服器及TV組裝產線，而專攻白牌伺服器製造的子公司緯穎，多數伺服器訂單是由母公司緯創負責代工，採用緯穎接單，再委由緯創製造的策略。

加上緯穎客戶多為美系廠商，比重超過八成，引發市場投資人恐慌，導致今日盤中股價重挫近9%，緯創也一度下跌5%。

英業達在墨西哥同樣為伺服器產線，但由於比重不高，今日僅在平盤上下震盪。

仁寶、鴻海、和碩股價不受影響股價上揚，而廣達因沒在墨西哥設廠，僅在美國設有小型組裝廠，且由於緯穎客戶與廣達互有重疊，緯穎受難讓市場聯想是否有「轉單效應」，帶動廣達盤中大漲逾4.5%。

仁寶先前在墨西哥設有電視組裝廠，但後續因客戶策略轉變，該廠現階段正評估接下來進一步策略，對於營運沒有影響。

鴻海在墨西哥廠區業務多元，且在美國威斯康辛州打造生產據點，加徵關稅對營運影響也不大。

而和碩目前墨西哥廠區主要業務以維修居多，對營運佔比影響小。

台灣代工廠先前因美中貿易戰，紛紛有意在海外轉移據點，墨西哥就是業界公認可以靈活調度的國家，和碩董事長童子賢先前就指出，客戶有考量擴大在墨西哥的據點，主因最近經濟局勢變化較大，讓和碩與客戶洽談不少據點布局。

墨西哥緯創關稅川普
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